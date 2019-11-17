Курды хотят дестабилизировать обстановку в Сирии посредством терактов, одобряемыми США

Москва, 17 ноября. В северной части Сирии в городе Аль-Баб, был зафиксирован очередной теракт. Курдские боевики подорвали автомобиль, в результате чего погибло от 10 до 18 мирных граждан, число пострадавших от 15 до 27 человек.

Пока российская, турецкая и сирийская стороны прикладывают значительные усилия по установлению мира в регионе, курдские радикалы пытаются все перечеркнуть и спровоцировать активное продолжение конфликта.

16 ноября, начиная с 10:00 часов неподалеку от сирийского города Камышлы начал действовать совместный седьмой патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции, передает Министерство обороны РФ. В состав формирования входят восемь единиц боевой техники – бронеавтомобили «Тигр» и «БТР-80» российской стороны, турецкие бронированные автомобили «Kirpi», а также около 50 военнослужащих обеих стран. Но не все стороны сирийского конфликта заинтересованы в мирном урегулировании.

В тот же день 16 ноября рядом с турецкой границей в городе Аль-Баб произошел теракт, забравший не менее 10 жизней гражданского населения. Турецкая сторона утверждает, организатором террористической атаки выступила «Рабочая партия Курдистана». До этого, 11 ноября произошел тройной теракт в Камышлы. В результате взрыва трех автомобилей погибли трое и пострадали восемь сирийских граждан.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, за террористическими атаками кроятся силы, которые заинтересованы в срыве процесса мирного урегулирования.

«Главная цель терактов в Сирии — дестабилизация обстановки. Есть политические силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в Сирии, в их числе США. В Америке есть силы, которые снова хотели бы столкнуть курдов с турками и официальным Дамаском, хотя публично и заявляют, что якобы за мир. Нужно всегда смотреть, кому выгодна дестабилизация обстановки. Перемирием в Сирии были задеты интересы многих. Я имею в виду американские финансово-промышленные группы, которые получают дивиденды от дестабилизации отношений между официальным Дамаском и курдами, Анкарой и курдами. США не прочь снова попробовать разыграть курдскую карту в Сирии», — делится комментарием Перенджиев.

Политолог привел слова сирийского лидера Башара Асада, ведущего переговоры с курдской стороны.

«Асад не раз заявлял, что США мешают нормализации отношений между официальным Дамаском и курдами. И вот эти теракты как раз и есть подтверждение слов президента Сирии. Кто-то на этом пропиарился, кто-то заработал деньги, а может быть и то, и другое», – отмечает Перенджиев.

22 октября Российская Федерация и Турция подписали меморандум о совместных усилиях в регулировке сирийского конфликта, под которым поставили подписи президенты этих стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В соглашении прописано, что на территорию за пределами контртеррористической операции Турции в САР вводится правительственная армия Сирии, а все бандформирования курдских радикалов обязаны выйти за пределы приграничной зоны с Турцией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод курдских формирований завершен досрочно. После этого был дан старт совместному российско-турецкому патрулированию зоны. Тем не менее, боевики продолжают устраивать провокации и террористические атаки, с целью сорвать мирное разрешение конфликта.