ФАН публикует видео подъема из воды упавшего в Фонтанку автомобиля

Санкт-Петербург, 17 ноября. Федеральное агентство новостей публикует видео подъема автомобиля из реки Фонтанка в Петербурге.

Автомобиль с мужчиной и двумя детьми в возрасте пяти месяцев и девяти лет скатилась в реку с набережной реки Фонтанка. Двое очевидцев инцидента помогли пострадавшим выбраться из воды. В региональном управлении МЧС РФ отметили, что за свой самоотверженный поступок эти люди представлены к награде.

Пострадавшие выжили. После осмотра медиков их доставили в больницу.

В октябре 2019 года в Фонтанку упал автокран. Федеральное агентство новостей публиковало видеозапись с места происшествия. Инцидент произошел рано утром. Водитель автокрана вышел из спецтехники, чтобы поправить зеркало, не поставив автомобиль на ручной тормоз.

Также накануне сообщалось о ДТП при участии двух иномарок на набережной Фонтанки.