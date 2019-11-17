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В Словакии задержаны украинские контрабандисты с 700 кг янтаря

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В Словакии задержаны украинские контрабандисты с 700 кг янтаря

Кошице, 17 ноября. Полиция Словакии задержала на восточной границе четверых украинцев, у которых было найдено почти 700 килограммов янтаря, заявляет представитель криминального отделения Главного финансового управления Словакии Ивана Скоканова.

«При таможенном досмотре в багажниках трех автомобилей с украинскими номерами было обнаружено 698,9 килограмма незаконно перевозимого янтаря, в связи с этим задержаны находившиеся в этих машинах четыре гражданина Украины, в отношении которых возбуждено уголовное дело, они находятся в заключении», – заявила словацкая чиновница.

По ее утверждению, стоимость перевозимого янтаря оценивается более чем в 650 тысяч евро. Украинским контрабандистам грозит лишение свободы от 4 до 10 лет.

Преступники планировали переправить незаконно добытый янтарь в Гонконг, передает портал «Украина.ру». Двое человек из банды задержанных уже ловились в Словакии на контрабанде сигарет.  

«В Словакию разрешен легальный ввоз янтаря, который при пересечении границы республики должен быть зарегистрирован в качестве ввозимого товара и растаможен. В данном случае этого не произошло», – объясняет юридические тонкости Скоканова.

Нелегальная добыча янтаря распространена на территориях Волынской, Ровенской и Житомирской областей Украины. Парламент Украины месяц назад в первом чтении принял постановление, в котором прописаны возможные штрафы за незаконную добычу, а также срок лишения свободы до 6 лет. Как пишут украинские СМИ, «черное копание» янтаря осуществляется посредством сотрудничества криминальных авторитетов, местных властей и украинских силовиков.

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Источник: РИА Новости
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