Дочь Ларисы Гузеева раскрыла подробности своей болезни

Москва, 17 ноября. Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала о подробностях своего заболевания.

19-летняя девушка сообщила, что после УЗИ у нее снова выявили опухоль. В своем блоге Бухарова выразила благодарность неравнодушным людям за внимание к ее состоянию здоровья.

«У меня две опухоли, они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый. Спасибо за внимание», — написала дочь Гузеевой.

Ольга также опубликовала видеозапись, на которой она плачет. Бухарова пообещала, что если ей снова придется пережить хирургическое вмешательство, она набьет себе татуировку, передает kp.ru.

Ранее сообщалось об улучшении состояния здоровья известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» была замечена в бассейне.

Газета.ru напоминает, что в августе 2019 года появились тревожные сообщения о болезни Заворотнюк. Родственники актрисы не раскрывали ее диагноз. Вскоре появилась информация, что Заворотнюк борется с опухолью мозга. В октябре сообщалось, что врачи отпустили актрису домой.

По мнению ведущего онколога клиники «Медицина 24/7» Вадима Гутника, эта информация может соответствовать действительности.

«Если человеку становится лучше на какой-то период, мы его можем отпустить домой на паллиативную помощь. Можем устроить так называемые химиотерапевтические каникулы. Если доктора решили что ее можно выписать, важно понять с каким направлением — что она к ним вернется или что она безнадежна и они опускают руки», — цитирует газета «Известия».

Накануне близкие Анастасии Заворотнюк ответили на заявление продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.