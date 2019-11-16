Актер Гаркалин отреагировал на слухи о своей экстренной госпитализации

Москва, 16 ноября. Народный артист РФ Валерий Гаркалин опровергнул слухи о том, что на днях ему требовалась экстренная медицинская помощь, пишут «Известия».

Согласно растиражированной СМИ информации, вечером 15 ноября гости одного из московских ресторанов стали очевидцами того, что присутствующему там Валерию Гаркалину по его же просьбе был вызван наряд скорой помощи. Как передает «Лента.ру» именитый актер вышел на улицу подышать свежим воздухом, но ему так и не полегчало, и он упал на землю. Медицинские работники приехали по адресу на Тверской улице, однако 65-летний артист отказался ехать с ними медицинское учреждение и сбежал ориентировочно к себе домой. По версии свидетелей данного эпизода, вероятной причиной плохого самочувствия актера могло стать алкогольное отравление.

Сам Гаркалин опровергает факт наличия данного эпизода.

«Это все утка. Я сейчас в Сочи на гастролях», — отреагировал на слухи народный артист Российской Федерации.

Валерий Гаркалин — известный российский актер театра и кино, сыгравший более 100 ролей в театре и кино. Широкую популярность артист обрел после картин «Ширли-мырли», «Женщин обижать не рекомендуется», «Ландыш серебристый» и «Попса».

В 2000 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2008 был удостоен звания народного артиста России. Помимо театральных выступлений и съемок в кино, Гаркалин является профессором и художественным руководителем мастерской в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства.

По информации фигурировавшей в медиа, известный актер перенес два инфаркта в 2008 году.