Водитель в Мытищах убил пешехода ударом ножом в шею

Москва, 16 ноября. Водитель автомобиля убил пешехода ударом ножом в шею в городе Мытищи Московской области. Об этом сообщил помощник главы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел на проезжей части. Между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом завязался конфликт, в ходе которого владелец машины нанес неприятелю смертельный удар ножом.

«По факту убийства следственным отделом по городскому округу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в публикации.

Подозреваемый задержан. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что водитель мусоровоза врезался в несколько автомобилей на улице Комдива Орлова в Москве. Установлено, что вероятный виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему грозит лишение прав и крупный штраф.