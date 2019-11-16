Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель в Мытищах убил пешехода ударом ножом в шею

103
0 Оставить комментарий

Водитель в Мытищах убил пешехода ударом ножом в шею

Москва, 16 ноября. Водитель автомобиля убил пешехода ударом ножом в шею в городе Мытищи Московской области. Об этом сообщил помощник главы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел на проезжей части. Между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом завязался конфликт, в ходе которого владелец машины нанес неприятелю смертельный удар ножом.

«По факту убийства следственным отделом по городскому округу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в публикации.

Подозреваемый задержан. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что водитель мусоровоза врезался в несколько автомобилей на улице Комдива Орлова в Москве. Установлено, что вероятный виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему грозит лишение прав и крупный штраф.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров