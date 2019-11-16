Жители Киева перекрыли дорогу из-за холода в домах

Киев, 16 ноября. Киевляне перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает «Киев оперативный» на своей странице в социальной сети Facebook.

В публикации отмечается, что Кольцевая дорога перекрыта от проспекта Победы. Одна из участниц акции, Елена Мацак, рассказала, что вместе с товарищами по несчастью борется с проблемой уже две недели. Но многочисленные обращения к органам власти результата не принесли.

«Мы об этом подумали и в будни дорогу не перекрываем. В будни по кабинетам ходим и письма пишем две недели. А в ответ — тишина и плесень на стенах», — сказала Мацак.

После победы «революции достоинства» (государственного переворота 2014 года — прим. ФАН), практически каждый отопительный сезон превращается в настоящее испытание для многих украинцев. При этом тарифы на газ, отопление и другие жилищно-коммунальные услуги за несколько лет выросли кратно.

В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский и его соратники жестко критиковали правительство за неподъемные для населения тарифы. Однако обещания пересмотреть стоимость услуг ЖКХ не были выполнены. Более того, в ближайшее время украинцев ожидает новое существенное подорожание газа.

«На период отопительного сезона повышение может составить 20–25% – до 8,5 гривен за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше», — цитирует Газету.ru глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о новом иске «Нафтогаза» к России.