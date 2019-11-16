Сборная России проиграла команде Бельгии в матче отбора ЧЕ-2020

Санкт-Петербург, 16 ноября. Национальная сборная России по футболу крупно уступила сборной Бельгии в отборочном матче на Евро-2020.

Матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года обернулся для подопечных Станислава Черчесова разгромным поражением 1:4. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». В составе бельгийской национальной команды дублем отметился Эден Азар, а также по одному голу на свой счет записали его брат Торган Азар и Ромелу Лукаку. Автором гола престижа у россиян стал защитник Георгий Джикия, передает RT.

Поражение в этом матче прервало беспроигрышную серию сборной России из 7 матчей.

В квалификационной группе I лидирующую позицию занимает сборная Бельгии со стопроцентным показателем набранных очков – 27 пунктов в 9 играх. За ней следует российская сборная, у которой в активе 21 очко и 7 побед в 9 встречах, при чем сборная РФ уступила Бельгии и в первом матче со счетом 3:1. Несмотря на сегодняшнюю неудачу сборная России уже досрочно гарантировала выход в финальную часть Чемпионата Европы-2020.

В последнем матче квалификации на Чемпионат Европы российские спортсмены будут играть на выезде с национальной сборной Сан-Марино, а бельгийцы примут у себя дома сборную Кипра. Матчи состоятся во вторник 19 ноября.