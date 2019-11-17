Сирия итоги за сутки на 17 ноября 06.00: ВКС РФ помогают ВВС Сирии в Идлибе, ВС Турции разминировали более тысячи боеприпасов в Хасаке

Сирия, 17 ноября. Российско-турецкие силы проводят успешное патрулирование территорий в Хасаке. САА отвечает на вооруженные провокации боевиков в Идлибе и противостоит оставшимся террористам ИГ1 в Даръа. ВКС РФ помогают ВВС Сирии в Идлибе. ВС Турции разминировали более тысячи боеприпасов в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку ВВС Сирии в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА): обменивается ударами с боевиками в Идлибе и противостоит террористам спящих ячеек ИГ в Дейр-эз-Зоре и Даръа.

Армия Турции и союзные силы: обезвредили больше тысячи мин в Хасаке и оставляют новые поселения в этом регионе Сирии.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атакует САА в Даръа, а также нападает на бойцов правительственных сил и курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные бандформирования: бьют по позициям САА в Идлибе и обстреливают правительственные силы в Латакии.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в причастности к серии терактов у Алеппо и захватывают новые поселения в Хасаке.

Международная коалиция: патрулирует территории у газоперерабатывающего завода «Коноко» Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Репортер Baladi News рассказал о том, что артиллерийская рота бандформирования «Фронта национального освобождения» ранее специально расстреляла группу солдат Сирийской арабской армии (САА), которые передвигались в горной местности на севере Латакии. Джихадисты выследили бойцов САА и наблюдали за их передвижением, а затем произвели ракетный залп, жертвами которого стали многие из сирийских бойцов, оказавшихся в том районе.

Ранее военнослужащие 4-й бронетанковой дивизии САА обменялись ударами с боевиками у горы Зувейкат.

Провинция Алеппо

По сообщению ливанского информационного портала Al Masdar News (AMN), после того, как солдаты армии США покинули военную базу «Сиррин», этот объект перешел под контроль российской стороны. «На данный момент саперы осматривают каждое здание, если там остались какие-то взрывоопасные вещества», — приводятся источником слова старшего инспектора военной полиции Дамира. На базе уже успели разместить вертолеты ВКС РФ. Сообщается, что эта база будет использоваться российскими военными для создания центра по распределению гуманитарной помощи для местных жителей.

Источником в Twitter (@XXVII27_) было рассказано о теракте в городе Аль-Баб, расположенном северо-восточнее Алеппо и находящемся под контролем союзных Турции сил. В результате подрыва заминированного автомобиля у автобусной станции «Аль-Баб» число погибших на данный момент достигло 20 человек и еще 40 получили ранения. Предположительно, среди пострадавших мог оказаться один из лидеров протурецкого вооруженного ополчения, который получил серьезные ранения.

Затем в Алеппо прогремели новые взрывы, унесшие жизни местного населения. Так, согласно сообщению источника в Twitter (@halabtodaytv), в населенном пункте Аль-Гандура, находящемся на востоке провинции, произошел взрыв на рынке Аль-Базар. Три человека пострадали. Также, источником в Twitter (@AleppoAMC) было рассказано о теракте с использованием придорожной мины. При подрыве бомбы на обочине дороги в автомобиле, следовавшем на восток от города Алеппо, пострадал один человек.

По данным источника в Twitter (@Step_Agency), в Министерстве обороны Турции указали на то, что за совершенными терактами стоят курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (YPK) и «Рабочей партии Курдистана» (РПК - признана в Турции террористической организацией). Также было указано на то, что курдские бандформирования все в большей степени перенимают способы и методы ведения войны у террористов «Исламского государства» (ИГ - организация запрещена в РФ).

Ранее бомба была найдена возле мечети в Аль-Бабе, ее успели обезвредить саперы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Изданием Deir Ezzor 24 сообщает об увеличении активности проиранских вооруженных формирований у населенного пункта Меядин к востоку от Дейр-эз-Зора. В тренировочный лагерь, курируемый КСИР (Корпус Стражей Исламской революции), приходят десятки новых добровольцев.

По информации портала Step News Agency, курдские бандформирования обстреляли паромную переправу на реке Евфрат. Под огнем боевиков оказались мирные жители, перевозившие зерно и муку на подконтрольную Дамаску территорию провинции. Несколько взрывов прогремело у позиций САА, однако сирийские солдаты не стали отвечать на провокацию курдских террористов.

Вертолеты сил коалиции провели очередной авиарейд у газоперерабатывающего завода «Коноко». Ранее сообщалось о том, что освобождение курдскими боевиками нефтеперерабатывающих объектов в данной местности — это результат сговора США с террористами «Исламского государства» (ИГ - запрещено в РФ). В итоге ВС США, вопреки санкциям своей же страны, начали способствовать незаконному вывозу нефти из Сирии, а часть прибыли оказалась у террористов.

ИГ резко увеличило свою вооруженную активность в провинции Дейр-эз-Зор. По данным источника в Twitter (@DeirEzzor24), на землях, подконтрольных бандформированиям «Демократических сил Сирии» (SDF), террористы напали на двух курдских боевиков, которых подкараулили и расстреляли в городе Шхиль к востоку от Дейр-эз-Зора. В результате нападения вооруженные радикалы получили тяжелые ранения. Также и проправительственные силы в окрестностях Абу-Кемаля на юге провинции понесли потери от атаки ИГ, в результате которой один боец был убит и еще трое ранены.

По сообщению источника в Twitter (@euphratespost), при проведении антитеррористической операции один солдат САА погиб, еще несколько получили ранения в результате подрыва на фугасе в пустыне Бадия на западе провинции.

Провинция Идлиб

По данным информационного портала Syria Live Map, джихадисты атаковали позиции САА в населенном пункте Тель Хазна. Боевики обстреляли город из тяжелой артиллерии. В свою очередь, ВВС Сирии нанесли удар по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Карса к югу от Идлиба.

Согласно сообщению AMN, ВКС РФ наращивают интенсивность точечных авиаударов по позициям джихадистов. Один из последних авианалетов состоялся на военные объекты террористов, расположенные в окрестностях поселения Аринба на юге провинции.

Как сообщает источник в Twitter (@ufuk_sy), ВВС Сирии нанесли бомбовые удары по позициям боевиков в окрестностях населенных пунктов Маар-Зита и Кафр Набель. При этом ВКС РФ оказывали содействие сирийским летчикам у Маар-Зита.

По данным корреспондента Balad News, в ходе военной операции САА в юго-восточной части провинции Идлиб исламистам удалось блокировать группу бойцов правительственных сил, а когда их попытались эвакуировать, вооруженные радикалы накрыли данный район огнем тяжелой артиллерии. В итоге правительственные войска в направлении Тель-Хазна понесли потери в живой силе и лишились нескольких единиц военной техники.

По сообщению источника в Twitter (@masarpressnet) артиллерия САА накрыла позиции исламистов у городов Джазрая и Халса, на юге провинции Идлиб. Как сообщает источник в Twitter (@AleppoAMC), боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» провели артобстрел позиций САА в районе населенного пункта Тель-Хазан.

Провинция Даръа

Корреспондент Halab Today рассказал о том, что бойцы САА подверглись атакам боевиков сразу в нескольких районах провинции Даръа. В городе Аль-Сахва к востоку от Даръа, неизвестные вооруженные лица обстреляли КПП, используя стрелковое вооружение и гранатометы. Два солдата САА получили ранения. Один военнослужащий находится в тяжелом состоянии.

В городе Аль-Харах к северу от Даръа неизвестные боевики вступили в перестрелку с отрядом сил безопасности, которая длилась около получаса. В городе Санамейн к северу от административного центра провинции неизвестные обстреляли из гранатометов здание вооруженного ополчения. Жертв среди людей нет.

Предположительно за атаками на бойцов правительственных сил могут стоять члены спящих ячеек ИГ.

Провинция Ракка

Сирийской обсерваторией по правам человека (SOHR) было подтверждено, что силы протурецкого ополчения отступили из населенных пунктов Бир-Тама и Сайда, расположенных в окрестностях города Телль-Абъяд. Источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает, что курдские боевики захватили поселение Аль-Ариша. В результате ожесточенных боев протурецкие силы оставили поселении Тина, находящееся северо-западнее города Айн-Исса.

Провинция Хасака

Курдские террористы SDF контратакуют протурецкие силы с целью отбить ранее утраченные позиции. По данным AMN, боевики выдвинулись из населенного пункта Касимия. Протурецким бойцам удалось сорвать первые два обстрела в этом районе, однако SDF готовят еще один крупный штурм.

Источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что в городе Меркеде в результате нападения неизвестных вооруженных лиц были уничтожены два курдских террориста. В результате нападения ликвидирован главарь курдского бандформирования, расположенного в районе Гувейран.

Командование САА перебросило в район Тель-Тамра дополнительные войска.

По сообщению ТАСС, российско-турецкий военный конвой успешно завершил седьмое наземное патрулирование в секторе Камышлы - Дерик. Совместное патрулирование проводилось на глубину 10 километров от сирийской границы с Турцией. Протяженность маршрута составила 26 километров. В операции приняли участи по четыре бронемашины с каждой стороны, во время ее проведения в небе находились военные вертолеты.

Ливанским изданием Al Masdar News сообщается, что вертолеты ВКС РФ впервые были замечены над позициями курдских боевиков в окрестностях Тель-Тамра и у близлежащего приграничного города Рас-эль-Айн.

По данным источника в Twitter (@AleppoAMC), ссылающегося на официальное заявление Министерства обороны Турции, турецкой армии в рамках военной операции «Источник мира» удалось обезвредить 988 гранат и более 442 мин в районах, которые ранее находились под контролем курдских террористов SDF.

На данный момент работа по разминированию освобожденных от курдских боевиков земель продолжается. Также было обращено внимание на то, что в районе Нава ас-Салам ранее часто гибли мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.