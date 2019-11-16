Чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Киев, 16 ноября. На Украине в поселке Тарасовка Киевской области поезд сбил 18-летнюю чемпионку страны по боксу Амину Булах, сообщает «Газета.ру».

Согласно имеющимся данным, украинская полиция оценивает трагедию как несчастный случай. Молодая спортсменка возвращалась домой вечером из аптеки. Девушка переходила железную дорогу в наушниках и не услышала, как приближается состав, следовавший до города Фастов. Амина Булах погибла на месте.

Амина Булах увидела поезд, который шел по второму от нее пути. Одновременно с ним по первому пути приближался второй состав, шум которого слился со стуком колес первого. Будучи в наушниках, юная боксерша его не заметила. Булах делает шаг вперед на железнодорожное полотно и только в этот момент видит несущийся на нее поезд. Девушка, пыталась отпрыгнуть, но уже было слишком поздно. Из-за столкновения она отлетела на несколько метров и погибла на месте, приводят подробности трагического инцидента украинские СМИ.

Происшествие прокомментировали в Федерации бокса Украины.

«Ужасная новость пришла к нам с Киевщины. При трагических обстоятельствах погибла член молодежной сборной Украины Амина Булах. Вечная память… Федерация бокса Украины высказывает искренние соболезнования родителям, семье и близким Амины…» – выразила соболезнования национальная Федерация бокса в своем профиле в Facebook.

Чемпионка Украины по боксу была родом из Кропивницкого (ранее известный как Кировоград) и подавала большие надежды в спорте. В сентябре 2019 года Булах выиграла бронзовые медали чемпионата Европы по боксу, который проходил в Болгарии.