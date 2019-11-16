Самолет потерял управление в «Шереметьево» из-за отказа гидросистемы

Москва, 16 ноября. Самолет потерял управление в аэропорту «Шереметьево» и перекрыл рулежную дорожку на взлетно-посадочной полосе.

По предварительной информации, у воздушного судна отказала гидросистема. В пресс-службе «Шереметьево» не уточнили, находились ли пассажиры на борту самолета в момент инцидента.

«Воздушное средство отбуксировано. Аэропорт работает в штатном режиме», — цитирует телеканал «Звезда» источник в аэропорту «Шереметьево».

Ранее стало известно, что в 2020 году аэропорт «Шереметьево» откроет терминал С. Газета.ru сообщает, что организация уже получила согласование Федерального агентства воздушного транспорта на его ввод в эксплуатацию.

Терминал будет обслуживать порядка 20 млн пассажиров «Аэрофлота» на протяжении года. В их распоряжении 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля.