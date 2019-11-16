Российские и турецкие военные осуществили патрулирование в двух провинциях Сирии

Москва, 16 ноября. Российские и турецкие военные провели патрулирование в сирийской провинции Хасака под прикрытием вертолетов ВКС РФ. Об этом в субботу рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Военная полиция РФ также продолжает патрулировать по трем маршрутам в провинции Алеппо. Силы армейской авиации России также наблюдают за ситуацией в зоне безопасности с воздуха.

Накануне стало известно, что вертолеты ВКС РФ прибыли в аэропорт сирийского города Камышлы для осуществления патрулирования вместе с турецкими военными. Речь идет о двух Ми-35 и одном Ми-8. Винтокрылые машины будут сопровождать российско-турецкие патрули, а также колонны с гуманитарной помощью.

Напомним, что 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности в Сирии. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в САР.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что действия России помогают не только стабилизировать ситуацию в САР, но и сохранять баланс в мире, передает «Газета.ру». Кроме того, сирийский лидер поблагодарил Москву за ее помощь в борьбе с терроризмом, который поддерживают «известные государства».