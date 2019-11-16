Предложение о минимальной зарплате бюджетников оценили в Госдуме

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Москва, 16 ноября. Недавно выдвинутый законопроект о минимальной планке заработной платы для бюджетников вряд ли будет реализован, заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По мнению главы комитета, идея увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы достойна рассмотрения.

«Я — за. Считаю, что труд учителя и врача в России недооценен при такой нагрузке — физической и моральной. Поэтому если предлагается увеличить и зафиксировать минимальный размер оплаты труда, я всегда буду выступать за. И вообще, я считаю, что учителей надо приравнять по всем мерам соцподдержки к государственным гражданским служащим», — приводит цитату Нилова РИА Новости.

Но по мнению Нилова, правительство инициативу не поддержит. Чиновник объяснил, что в законопроектах, которые предусматривают повышение бюджетных расходов, необходимо детально указывать источники финансирования.

«Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись», — комментируют вероятный отказ от законопроекта Нилов.

Парламентарий заявил, что при продвижении схожих инициатив важно четко обосновать их финансово, в ином случае проекты не будут приниматься.

«Надо учитывать, что у нас профицитный бюджет. Вот исходя из этого необходимо искать источник дохода и, соответственно, эту проблему решать так, чтобы заработные платы педагогов росли», — подвел итог Глава комитета по труду и соцполитике.

Ранее, парламент Республики Северная Осетия — Алания внес на рассмотрение в Государственную думу инициативу о повышении планки заработной платы для работников бюджетной сферы. Как прописано в законопроекте, планка должна быть поднята до уровня не менее чем двух прожиточных минимумов в регионе. Изменения должны затронуть медработников, педагогов, а также работников сферы культуры.

В пояснении к законопроекту говорится, что источником покрытия дополнительных расходов бюджета станут доходы, которые выросли за последнее время благодаря росту экономики и улучшению внутриэкономических показателей.