Донецк, 16 ноября. В Донецкой Народной Республики объяснили болезненную реакцию Украины на выступление донецкой команды на Кубке мира по карате KWF в Токио.

Руководитель общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов обратил внимание, что участие донецких спортсменов в таких мероприятиях фактически говорит о признании республики на международном уровне, что, разумеется, не нравится украинским властям. Еще обиднее украинским чиновникам от того, что каратисты из ДНР привезли домой 13 медалей (10 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовую). Именно поэтому МИД Украины выпустил ноту протеста.

«Не знаю, что их больше бесит — победа наших бойцов, флаг республики на официальном мероприятии в Японии или тот факт, что с момента образования ДНР украинские каратисты практически не выезжают на соревнования такого уровня. А если и ездят, то остаются аутсайдерами», — отметил Муратов в разговоре с порталом «ПолитНавигатор».

Руководитель движения «Донецкая республика» пояснил, что костяк команды Украины по карате всегда составляли выходцы из Донбасса. Он также подчеркнул, что Киев пытался принизить победу спортсменов из ДНР, однако безрезультатно. В заявлении украинского посла говорится, что ребята из Донбасса одержали победу в первенстве, которое организовала федерация каратэномичи, а она якобы не связана с традиционным карате и не пользуется большой популярностью. Тем не менее в соревнованиях участвовали 32 страны. Муратов добавил, что поездка донецких спортсменов в Токио сделала ДНР узнаваемым, что является первый шагом к признанию.