ВВС Израиля и США отработали маневры по «уходу» от С-400

Тель-Авив, 16 ноября. Во время совместных учений ВВС Израиля, США, Германии, Италии и Греции пилоты отрабатывали противодействие и маневры «ухода» от российских ЗРС С-400 «Триумф», передает RT.

В военных соревнованиях «Голубой флаг» принимали участие десятки самолетов военно-воздушных сил Израиля и не менее 34 истребителей (F-16, F-35, Eurofighters) из других стран.

Помимо этого, в учениях использовались зенитно-ракетные системы Patriot. Передается, что американская техника была «модифицирована и улучшена, чтобы сымитировать российский комплекс С-400».

Согласно мнению военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, израильские военные учения носят бравурный характер, а также что российским комплексам С-400 по критерию «цена-качество» нет равных в мире.

«Patriot в принципе не отвечает тактико-техническим характеристикам, которые заложены в наши зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф»», — подчеркивает эксперт.

Кошкин считает, что страны НАТО осознавая этот факт, всеми силами пытается противодействовать распространению российских ЗРК. Военный политолог подчеркивает, что первоочередной целью систем С-400 является защита границ и стратегических объектов «от агрессивных действий извне».

Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом сделал заявление, что несмотря на оказываемое давление со стороны Америки, Анкара не собирается отказываться от использования российских зенитно-ракетных систем С-400. Также Эрдоган выразил заинтересованность в приобретении американских ЗРС Patriot.

Как передает телеканал «Звезда», военные игры проходили на аэродроме Увда, вблизи от зоны ведения вооруженных действий в секторе Газа. Израильские военно-воздушные силы регулярно организовывают масштабные учения «Голубой флаг», в которых принимают участие военнослужащие из стран НАТО.