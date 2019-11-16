Автор фейков из «Новой» Коротков примчался к Ходорковскому за «зарплатой»

Москва, 16 ноября. В Берлине состоялась церемония вручения «журналистской премии в области расследований», организатором которой является Михаил Ходорковский — беглый опальный олигарх. Как сообщают очевидцы в telegram, на мероприятии появился и скандальный журналист «Новой газеты» Денис Коротков.

Как сообщает автор одного из Telegram-каналов, «интересного человека» Короткова, по его словам, ныне осевшего в «Новой газете», он встретил на церемонии вручения сомнительной премии Ходорковского «Профессия — журналист» в Берлине. Не секрет, что «псевдо-расследователь» тесно связан с Ходорковским. Вероятно, что в Берлине журналист оказался не только для того, чтобы встретится с опальными беглецами и оппозиционерами. Не исключено, что там Коротков получит от покровителя новую порцию денег, сообщает издание Nation News.

Ранее печально известный журналист-расследователь Коротков стал участником еще одного сомнительного мероприятия, состоявшегося за границей, а именно — форума оппозиционных политиков и журналистов из РФ. «Сходка» состоялась в Прибалтике в марте текущего года. Напомним, что в 2016 году состоялось подобное мероприятие. К настоящему времени таких «форумов» было проведено в количестве шести штук.

Напомним, Коротков — бывший сотрудник «Фонтанки», в настоящее время занимающийся «расследованиями» в «Новой газете». В кавычках — потому что расследованиями его материалы назвать нельзя. Последствиями одной из публикаций Короткова пришлось разбираться ФСБ.