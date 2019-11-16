Белый дом пошутил над «заботой» Обамы об Украине

Вашингтон, 16 ноября. Белый дом пошутил над бывшим президентом США Бараком Обамой, припомнив ему его «заботу» об Украине в виде подушек.

Американская администрация опубликовала в своем Facebook коллаж, на котором изображены Обама и действующий глава государства Дональд Трамп. Фотографию предыдущего президента США сопровождает надпись «Обама дал Украине подушки и одеяла», а снимок его преемника — «Трамп предоставил Украине военную помощь на 400 млн долларов».

Отметим, что пост в поддержку Трампа традиционно собрал множество гневных комментариев со стороны его противников. Так, например, Оливия Мошер отметила, что банальные бытовые удобства могут значить больше, чем ракеты. При этом она решила, что жизнь на Украине настолько тяжелая, что люди вынуждены спать прямо на земле.

«Мы забываем о важности этих мелочей, пока не лишаемся их. Представьте, что вы с маленьким ребенком ложитесь спать на землю каждую ночь без подушек и одеяла. Постель может быть более важной, чем военные деньги, которые никак не улучшают благосостояние народа», — пишет она.

Другого интернет-пользователя Марджи Райт возмутил сам факт того, что Белый дом пытается улучшить имидж президента за счет принижения его предшественника.

«Никого не смущает, что Белый дом официально присутствует в соцсетях и всякий раз прибегает к сравнению с прошлой администрацией вместо того, чтобы рассказывать о собственных заслугах?» — спрашивает женщина.

Отметим, что размещенный в Facebook коллаж является отсылкой к сентябрьской встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. На ней американский лидер заявил: «Я предоставил Украине противотанковое оружие, а Обама отправлял подушки и покрывала».

Речь идет о противотанковых ракетах «Джавелинах», которые Вашингтон передал Украине. Отметим, что Киев был не вполне доволен сделкой, поскольку оружие было продано, а не предоставлено бесплатно. Кроме того, американцы запретили своим партнерам размещать «Джавелины» на линии разграничения в Донбассе.