Сирия, 17 ноября. Боевики-исламисты нарушили режим прекращения огня к юго-западу от Алеппо. Союзники Турции опровергли слухи курдских радикалов о ситуации на севере Хасаки. Жители деревень к востоку от Даръа получили гуманитарную помощь, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного военного из-за очередных нарушений боевиками режима тишины к юго-западу от Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным ударам войск САР в районе поселения Аль-Васита.

Курдские вооруженные формирования: передали нескольких пленных, содержавшихся в тюрьме SDF**** в Ат-Табке, военнослужащим САА.

Армия Турции и союзные силы: опровергли слухи курдских радикалов о ситуации на севере Хасаки; лишились одного турецкого солдата, погибшего от ран после обстрела YPG у Рас аль-Айна.

Провинция Алеппо

В результате очередных обстрелов джихадистов в южной части провинции Алеппо погиб солдат правительственных сил САР, передает местный источник в Twitter (@SchoenbornTrent).

Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (@NoorNahas1), позиции боевиков-исламистов в окрестностях населенного пункта Аль-Васита, расположенного к юго-западу от Алеппо вблизи границы с соседней провинцией Идлиб, подверглись обстрелам. Удары были нанесены военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) в ответ на недавние очередные нарушения режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Дислоцирующиеся в регионе террористы «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ) и связанных с ней бандгрупп систематически ведут обстрелы, в том числе в прифронтовых мирных районах, несмотря на действие перемирия.

Провинция Даръа

Сирийский арабский Красный Полумесяц доставил новую партию гуманитарной помощи в провинцию Даръа на юго-западе САР. В деревни Умм Валад и Аль-Карак прибыли 20 грузовиков организации, сообщается на странице волонтерской миссии в Twitter (@SYRedCrescent). Жители данных населенных пунктов получили в общей сложности 4200 продовольственных наборов и 4200 мешков с мукой. Напомним, ранее в этом регионе действовали террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и так называемой вооруженной оппозиции. Все они были выбиты из Даръа и соседней Эль-Кунейтры летом 2018 года в ходе совместной операции ВКС РФ и САА.

Провинция Ракка

По данным On the Ground News, радикалы Сирийских демократических сил (SDF) передали нескольких пленных, содержавшихся в тюрьмах в городе Ат-Табка к западу от Ракки, военным правительственной армии САР. Напомним, ранее ключевой населенный пункт вернулся в ведение официального Дамаска. Курдские боевики регулярно проводили рейды на захваченных ими территориях Северо-восточной Сирии и арестовывали гражданских лиц, не согласных с их присутствием. Также бандгруппы SDF постоянно проводили незаконные задержания жителей на мирных акциях протеста. Кроме того, посредством захвата граждан в плен курды-террористы нередко восполняли свои потери, принудительно вербуя людей в свои ряды.

Провинция Хасака

Один из представителей протурецких сил опроверг недавно появившиеся слухи о том, что армия Турции и ее союзники якобы отступили из северных районов Хасаки, прилегающих к шоссе М4, передает источник в Twitter (@UmayyahYazid). На этих территориях развернута зона безопасности, свободная от курдских террористов. Предполагается, что именно боевики Отрядов народной самообороны (YPG) могли распространять фейковые сообщения о будто бы капитуляции Анкары на этом направлении.

Пострадавший 11 октября в окрестностях города Рас аль-Айн турецкий военнослужащий погиб от полученных ран в больнице, сообщает местный источник в Twitter (@SchoenbornTrent). Тогда огонь по нему в нарушение договоренностей открыли радикалы YPG, продолжающие провоцировать турок на возобновление антитеррористической операции «Источник мира» в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.