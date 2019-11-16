Сборная Россия проигрывает Бельгии со счетом 3:0

Санкт-Петербург, 16 ноября. Сборная Бельгии обыгрывает Россию в первом тайме матча в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы. Счет на данный момент составляет 3:0 в пользу гостей.

Счет игры открыл на 19-й минуте Торган Азар. Его брат Эден Азар забил второй гол, поразив ворота соперников на 33-й минуте первого тайма. Он же забил третий мяч, сделав дубль на 40-й минуте.

Отметим, что Бельгия пока лидирует в группе I на квалификации Евро-2020. Страна набрала 24 очка, проведя 8 матчей. На втором месте расположилась Россия (21 очко, 8 матчей), на третьем — Шотландия (12 очков, 9 матчей), на пятом — Кипр (10 очков, 9 матчей), а на шестом — Казахстан (7 очков, 8 матчей). Примечательно, что сборная РФ уже завоевала путевку на Евро-2020. В октябрьских матчах она обыграла Шотландию и Кипр.