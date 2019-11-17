«Русский Стив Джобс» призвал к участию в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»

Прием заявок на участие в первом конкурсе IT-специалистов «Молодые лидеры Рунета» заканчивается 20 ноября. Гендиректор компании «Новые технологии», основатель проекта StartUp Show и сообщества «Инновационная Россия» Иван Алехин объяснил, почему молодым профессионалам не стоит упускать возможности, открывающиеся благодаря этому состязанию.

Предприниматель, инвестор и общественный деятель, с подачи журналистов прозванный «русским Стивом Джобсом», считает, что конкурс «Молодые лидеры Рунета» — это в первую очередь отличный шанс обменяться опытом с коллегами и узнать об интересных проектах отрасли.

«Такие конкурсы очень нужны, потому что они позволяют в рамках очень правильного нетворкинга собрать на одной площадке лучших представителей IT-индустрии, настроить правильную коммуникацию, обсудить актуальные тренды, которые есть сейчас. Ведь сегодня, к сожалению, очень сложно всем дружно собраться в одном месте, и подобные активности частично решают эту проблему», — заметил Иван Алехин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он призвал айтишников не упускать возможности заявить о себе на конкурсе «Молодые лидеры Рунета».

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» организован Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) для профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет, которые руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях, реализуют масштабные проекты в технологических нишах, входят в состав отраслевых групп и экспертных советов и так далее.

Победителям конкурса, которых определят по результатам народного голосования, обещают широкую известность и признание, золотую статуэтку «Премия Рунета» в номинации «Молодой лидер Рунета», а также полезные деловые связи, опыт презентации собственных проектов и стартовое паблисити для построения личного бренда.

Народное голосование стартует уже на следующей неделе — 21 ноября. Победителей конкурса пригласят на торжественную церемонию в Москву, которая пройдет в рамках Недели российского Интернета.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте, приложить к ней свою фотографию и ссылку на видеопрезентацию о себе и своей профессии. Ролик должен быть загружен на видеохостинг YouTube или опубликован в TikTok-аккаунте и открыт для просмотра.

Ранее участник конкурса «Молодые лидеры Рунета» Олег Мансуров, руководитель проекта «Цифровой прорыв», рассказал ФАН, почему принял решение участвовать в этом состязании.