Жена Шумахера призналась, почему скрывает информацию о здоровье мужа

Вена, 16 ноября. Жена знаменитого гонщика Михаэля Шумахера Коринна впервые рассказала о состоянии своего мужа. Она отметила, что старается не афишировать всего, что касается здоровья спортсмена по его же просьбе.

«Сейчас Михаэль находится в руках лучших специалистов, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Постарайтесь понять, что мы лишь следуем желанию Михаэля держать информацию о его здоровье в секрете», — сказала Коринна.

Таким образом женщина ответила на претензию бывшего менеджера Шумахера Вилли Вербера, который заявил, что супруга гонщика скрывает информацию и не дает ему увидеться со своим мужем, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Напомним, что в 2013 году Шумахер получил серьезную травму головы во время катания на горных лыжах и впал в кому. Долгое время он был прикован к постели. После инцидента официальная информация о состоянии Шумахера не поступала, его родственники решили не разглашать подробности его восстановления.

В сентябре стало известно, что семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» прошел курс лечения в госпитале имени Жоржа Помпиду, после чего покинул Париж. Французский врач Ален Кардонне рассказал, что нынешний врач Шумахера профессор Филипп Менаше и Французский институт медицинских исследований несколько лет разрабатывают методы восстановления сердца. Других подробностей о состоянии гонщика пока нет.