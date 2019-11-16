Овсиенко рассказала, как ее не пускали в Киев на похороны отца

Москва, 16 ноября. Заслуженная артистка России, певица Татьяна Овсиенко в передаче Андрея Малахова откровенно рассказала, что тяжело переживает утрату отца, на похороны которого в Киев ее пустили не сразу.

Артистка отметила, что со дня смерти ее отца прошел уже год, а боль до сих пор не уходит. Мужчина скончался от инфаркта.

Когда его не стало, Овсиенко уже почти была в Киеве, однако ее несколько часов не пускали на границе, требовали справку о смерти.

«Мы уговорили доктора, который зафиксировал время и дату остановки сердца. Он прислал справку на границу и меня пустили», — вспомнила певица.

По ее словам, такой же инцидент произошел на 40 дней. Овсиенко впоследствии подала в суд, где указывала, что посещала Крым из-за гастролей.

«Вроде как я выиграла суд. Сейчас мамочка приехала, сейчас вместе съездим, а может, и Игорешка с нами сможет поехать», — добавила исполнительница.

Напомним, Овсиенко в 1988-1990 годах была одной из участниц группы «Мираж», но широкую известность певица получила в основном благодаря своей сольной карьере. Не раз получала награды за выступления перед ветеранами, в воинских частях и перед военнослужащими в местах боевых действий.

Отметим, что Овсиенко далеко не первая, кто столкнулся с трудностями из-за «нарушения», по мнению Украины, «правил въезда в Крым». Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году, он вошел в состав страны демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией и продолжает нападки на Москву.