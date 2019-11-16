Сирия новости 16 ноября 22.30: ВС Турции обезвредили более тысячи мин в Хасаке, боевики обстреляли позиции САА в Идлибе и Латакии.

Сирия, 16 ноября. Армия Турции обезвредила более тысячи мин и снарядов курдских боевиков в Хасаке, а также обвинила их в причастности к терактам в Алеппо. Джихадисты обстреляли позиции САА в Идлибе и Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): оказалась под ударами артиллерии боевиков в Латакии и Идлибе.

ВС Турции и союзные силы: обезвредили более тысячи мин и снарядов, оставленных курдскими боевиками в Хасаке, а также указали на их ответственность за теракты в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные бандформирования: ударили по позициям САА в Идлибе и обстреляли солдат правительственных войск в Латакии.

Провинция Латакия

Непримиримые боевики незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия целенаправленно срывают режим прекращения огня и провоцируют правительственные войска на проведение ответных артобстрелов. Так, репортер Baladi News рассказал о том, что артиллерийская рота радикального вооруженно бандформирования «Фронта национального освобождения» ранее специально расстреляла группу солдат Сирийской армии в горной местности, прилегающей к линии соприкосновения противоборствующих сторон на севере Латакии. Джихадисты выслеживали бойцов САА и целенаправленно занимались мониторингом их передвижения в данном районе, после чего совершили ракетных залп, который привел к гибели и ранениям многих из сирийских солдат.

Ранее бойцы 4-й бронетанковой дивизии САА обменялись ударами с боевиками у горы Зувейкат. В настоящее время для достижения стратегического преимущества в регионе правительственным войскам остается взять под свой контроль пять важных высот.

Провинция Алеппо

Министерство обороны Турции официально отреагировало на теракт в городе Аль-Баб, расположенном северо-восточнее Алеппо и находящемся под контролем протурецких сил. Как сообщается источником в Twitter (@Step_Agency), в турецком военном ведомстве указали на то, что за совершенными в провинции Алеппо терактами стоят курдские боевики «Отрядов народной самообороны» (YPK) и «Рабочей партии Курдистана» (РПК - признана в Турции террористической организацией).

Одновременно с этим было отмечено, что курдские бандформирования во все большей степени перенимают способы и методы ведения войны террористов «Исламского государства»1 (ИГ1 - организация запрещена в РФ). Также подчеркивается, что подрыв заминированного автомобиля на автобусной станции «Аль-Баб» привел к гибели и ранению множества мирных жителей. Министерством обороны Турции было отмечено, что курдские террористы в настоящее время уже «преследуют ни в чем не повинных гражданских лиц, используя те же средства ИГИЛ»1.

Ранее в окрестностях Алеппо прогремела серия взрывов. В результате теракта городе Аль-Баб, погибло 20 человек и 40 получили ранения.

Провинция Идлиб

Непримиримые джихадисты «Исламской партии Туркестана» и «Хайят Тахрир аш-Шам», костяк которой составляют террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, а также союзные им исламисты продолжают провоцировать силы САА на срыв режима прекращения огня в демилитаризованной зоне «Идлиб». Так, согласно сообщению источника в Twitter (@AleppoAMC), боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» провели артобстрел позиций САА в районе населенного пункта Тель-Хазан.

Ранее артиллерия правительственных войск ударила по позициям исламистов в окрестностях городов Джазрая и Халса на юге Идлиба.

Провинция Хасака

Турецкие солдаты и союзные им силы делают жизнь населения сирийской провинции Хасака более безопасной. Так, согласно сообщению источника в Twitter (@AleppoAMC), ссылающегося на официальное заявление турецкого военного ведомства, усилиями армии Турции удалось обезвредить более тысячи взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории провинции. Источником уточняется, что в рамках проведенной военной операции «Источник мира» турецкой стороной было обезврежено 988 гранат и более 442 мин в районах, которые ранее находились под контролем курдских террористов «Демократических сил Сирии» (SDF).

На данный момент работа по разминированию освобожденных от курдских боевиков земель продолжается. По мере вытеснения радикалов SDF турецкой армией планируется расширить зону работы саперных подразделений по поиску мин и бомб оставшихся после пребывания на сирийской земле курдских бандформирований. Также было обращено внимание на то, что в районе Нава ас-Салам ранее часто гибли мирные жители. Мины, установленные террористами SDF, взрывались, прежде чем они были обезврежены. В итоге это приводило к десяткам жертв среди гражданского населения, а также уничтожению транспортных средств местных мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.