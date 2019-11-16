Мединский подписал в Петербурге соглашения с Австрией и Южной Кореей. ФАН-ТВ

Владимир Мединский встретился с коллегами в завершающий день Культурного форума в Северной столице. Министры подписали два важных соглашения.

«Совместное заявление о программе Года литературы и театра Россия – Австрия 2020-2021» российский министр культуры подписал вместе с Александром Шалленбергом, министром Австрии по делам ЕС, искусства, культуры и СМИ.

Также с министром культуры, спорта и туризма Южной Кореи, Парком Янг-Ву, был подписан «Меморандум о взаимопонимании между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о проведении Года культурных обменов в 2020-2021 годах».