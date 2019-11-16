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ФАН-ТВ

Мединский подписал в Петербурге соглашения с Австрией и Южной Кореей. ФАН-ТВ

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Владимир Мединский встретился с коллегами в завершающий день Культурного форума в Северной столице. Министры подписали два важных соглашения.
«Совместное заявление о программе Года литературы и театра Россия – Австрия 2020-2021» российский министр культуры подписал вместе с Александром Шалленбергом, министром Австрии по делам ЕС, искусства, культуры и СМИ.

Также с министром культуры, спорта и туризма Южной Кореи, Парком Янг-Ву, был подписан «Меморандум о взаимопонимании между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о проведении Года культурных обменов в 2020-2021 годах».

«Мы подписали меморандум о проведении в следующем году Года театральных и молодежных обменов с Австрией. Это продолжение нашей регулярной последовательной работы в сфере культуры, которая является в значительной степени залогом, естественным сопровождением исключительных экономических и дипломатических отношений, которые складываются в последние годы между Россией и Австрийской республикой. Приехал специально министр культуры, спорта и туризма Кореи. Мы подписали соглашение о проведении в 2020-2021 годах культурного обмена и русских сезонов в Корее», – сообщил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

 

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