В пятницу, 15 ноября, в Берлине началась трехдневная конференция «Россия для граждан», организованная беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским. И хотя мероприятие якобы посвящено политическим интересам россиян, в самой России о нем мало кому известно. Это и не удивительно, ведь даже сами участники встречи предпочли не афишировать свое появление на конференции. Например, тайком покинул Россию муж юриста ФБК Любови Соболь некросоциолог Сергей Мохов, через которого Ходорковский спонсирует своих ручных оппозиционеров в России.

Семейство аферистов

Мохов долгое время оставался в тени супруги, работавшей юристом в «Фонде борьбы с коррупцией». Все изменилось, когда Алексей Навальный решил использовать ее в качестве своего политического протеже на выборах в Мосгордуму, так как сам он в них участия принять не мог ввиду судимости за мошенничество.

Впрочем, надежд своего начальника Соболь не оправдала и не смогла преодолеть электоральный барьер, в этом ей не помогла даже массовая подделка подписей избирателей. Пытаясь пробиться на выборы силой она, а также другие оппозиционные кандидаты, попавшиеся на фальсификациях, организовали в столице массовые беспорядки. Однако москвичи не поддержали амбиции Соболь, а все, что она получила, — штрафы, сумма которых превышает миллион рублей, от тюрьмы ее спасло лишь наличие ребенка.

Именно в этот период пресса обратила внимание на Сергея Мохова, казавшегося тихоней на фоне своей буйной жены. Однако на поверку он оказался весьма непрост. Выяснилось, что с детства он увлекается не только покойниками, но и с ранних лет связан с преступным миром Москвы. Его отец был классическим бандитом из 90-х, погибшим от рук конкурентов в ходе очередного передела сфер влияния. Вполне возможно, именно преступный мир свел Мохова с Соболь, отец которой был прожженным аферистом и подделывал документы для банкротства банков, за что и был осужден.

Уже в сознательном возрасте Мохов продолжил «дело» отца, правда, более интеллектуальными методами — писал для прессы заказные «научные» статьи, обеляя кладбищинские преступные группировки. Именно они выделили 5 миллионов рублей на предвыборную компанию Соболь, рассчитывая, что в роли депутата она отстаивала бы их интересы в городском правительстве.

Финансовый посредник Мохов

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что Ходорковский решил привлечь к работе поднаторевшего в махинациях супруга Соболь. В качестве аполитичного ученого он мог выезжать за границу, не вызывая подозрений, что также было существенным плюсом. Теперь же, когда роль Мохова в схеме финансирования стала очевидной, он начал действовать наглее и более открыто.

Так, само присутствие некросоциолога на мероприятии исключительно политической направленности выглядит весьма странно, тем более его выступление в дебатах на тему «Социально-экономическое и политическое самочувствие российских регионов». Ведь в социально-экономической жизни российских регионов он участия тоже никогда не принимал.

Теперь Мохов приехал в Берлин на очередные переговоры по финансированию оппозиции с Ходорковским, что бывало не раз. Впервые связь между двумя такими разными людьми удалось установить журналистам телеканала НТВ. В фильме-расследовании «Господин Навральный 2» была опубликована переписка Мохова и его друга Сергея Простакова, шеф-редактора издания «МБХ Медиа», принадлежащего Ходорковскому.

В переписке муж Соболь прямо указывает, что он регулярно посещает олигарха в Лондоне и ведет с ним переговоры о финансировании так называемой российской несистемной оппозиции.

Сам некросоциолог также сидит на «зарплате» у олигарха и получает ее по стандартной для Ходорковского схеме — через фонды, премии и заказные работы, так или иначе связанные с «Открытой Россией» (признана нежелательной в РФ). Например, в 2018 году Мохов стал стипендиатом премии Oxford Russia Fellowship. Этот благотворительный фонд зарегистрирован в Британии и спонсируется организацией «Открытая Россия», также принадлежащей Ходорковскому.

Через подставные фонды «открытки» Ходорковский как напрямую спонсирует своих подельников, так и организует для них разного рода курсы по обучению. Например, 9-10 ноября в Вильнюсе «Открытая Россия» организовала форум «Свободная Россия».

Гонконгские погромы для России на деньги олигарха

Таким образом, Мохов действительно не занимается публичной политикой, как его супруга Соболь. Его задачи совсем иные — решение финансовых вопросов с российской оппозицией от лица олигарха. А значит, поездка на конференцию в Берлин является лишь прикрытием для очередной встречи Мохова с Ходорковским и обсуждения денежных выплат.

Интересно, что олигарх сам рассказал, на что «несистемщикам» следует тратить очередные транши. Так, в интервью немецкому изданию Deutsche Welle он заявил, что российской оппозиции следует брать пример с Гонконга. Проще говоря, он прямо призвал своих подчиненных устраивать массовые акции, забрасывать полицию коктейлями Молотова, а несогласных с оппозицией россиян травить, избивать и обливать кислотой.

Для организации именно таких провокаций «не интересующийся политикой» некросоциолог Мохов будет «отмывать» для Ходорковского деньги. А его супруга Любовь Соболь и дальше продолжит рассказывать «навальнятам» о некоей «прекрасной России будущего», где всех несогласных можно будет просто убивать, без суда и следствия, как это сейчас происходит в Гонконге, Боливии и куда более близкой Украине. Так что не стоит удивляться, что Мохов предпочел не рассказывать в соцсетях о своей поездке в Берлин.