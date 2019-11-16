Самый большой российский флаг развернули в Антарктиде

Москва, 16 ноября. Самый большой флаг России площадью 1,4 тысячи квадратных метров развернули в Антарктиде мотоклуб «Ночные волки» и организация «Все миры». Об этом рассказал президент общественной организации и член мотоклуба Юрий Волков.

По его словам, акцию приурочили ко Дню народного единства, который прошел 4 ноября. Для реализации задумки в Антарктиду приехали 10 человек.

«Мы добирались туда несколько дней, ночевали на берегу, на заброшенной базе», — вспомнил Волков.

Он отметил, что континент, расположенный на самом юге Земли, стал завершающей точкой проекта «Все стихии», который «Ночные волки» проводят совместно с организацией «Все миры». По словам Волкова, вскоре флаг «подарят стране».

Примечательно, что в рамках акции российский флаг разворачивали в небе при помощи пары воздушных шаров, на Эльбрусе и Камчатке, на Северном полюсе, Байкале, в Крыму и Москве. Акция попала в Книгу рекордов России.

Отметим, что 22 августа вся страна празднует День российского флага. В этом году особенно выделился Севастополь — на площади Нахимова под звуки российского гимна развернули огромный 50-метровый триколор, самый большой на всем крымском полуострове. В праздничной акции приняли участие юные моряки — курсанты Нахимовского училища, а также сотрудники МЧС, школьники и студенты.