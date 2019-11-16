Террористы ПНС Ливии напрямую консультируются с США

Москва, 16 ноября. Так называемый министр внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага, который напрямую связан с террористами, встретился с заместителем советника Конгресса США по нацбезопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке Викторией Котс.

В переговорах также принял участие глава МИД самопровозглашенного Правительства национального согласия Ливии Мухаммад Сияла. Речь шла об укреплении безопасности, гуманитарной ситуации, а также об усилении власти ПНС в стране.

Отметим, что МВД ПНС Ливии является государственным органом лишь на словах. На деле же эта структура представляет собой союз исламистских группировок из Мисураты и Триполи. Сам же Башага связан с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и бандами, занимающимися похищениями людей.

Речь, в частности, идет о подконтрольной МВД группировке RADA, которая похищала людей и бросала их в застенки печально известной тюрьмы «Митига». Именно там на протяжении трех лет удерживались российские моряки, и там же находятся социологи из Фонда защиты национальных ценностей Самер Суэйфан и Максим Шугалей.

Соединенные Штаты в свою очередь совершенно не скрывают своих связей с террористами, устраивая встречи на официальном уровне и давая им инструкции.

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что США уже давно используют «ручных террористов» для достижения своих геополитических целей. Известно, что многие лидеры боевиков в свое время находились в Гуантанамо, а потом чудесным образом оказывались на свободе. Фактически речь идет о вербовке исламистов.

«Поэтому я вижу, что США делают ставку на них. Эта ставка – временная. Сейчас будут ПНС, лет через 5-6 придут другие радикалы, которых также будут вербовать американцы. Мы видим, что многие террористические лидеры имеют энный стаж нахождения на базе в Гуантанамо», — пояснил Бредихин «Политике сегодня».

Эксперт также не исключает, что США пытаются создать некий международный террористический альянс для отстаивания своих интересов в разных регионах мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.