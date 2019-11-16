Лонг-лист конкурса «Хорошие новости России» пополнился десятью публикациями

Эксперты и читатели Федерального агентства новостей продолжают формировать длинный список «Хороших новостей России» — конкурса, инициированного ФАН для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В еженедельный рейтинг с 9 по 15 ноября отобрано десять публикаций, претендующих на звание лучших в пяти номинациях.

На минувшей неделе длинный список номинации «Наука и инновации» расширился за счет сюжета «В Чите прошел региональный этап всероссийского инженерного марафона I MAKE» Яны Легун, Виталия Квашнина и Дмитрия Денисова из ГТРК Чита и публикации Игоря Липского «Молодые специалисты из Владимира предлагают превратить областной центр в первый в мире «умный город»», вышедшей на сайте ТРК «Губерния».

В лонг-лист номинации «Экономика страны или региона» на этой неделе отобраны интервью Егора Никитина из казанских «Событий» с руководителем Управления ФНС России по Республике Татарстан Маратом Сафиуллиным «Онлайн-кассы — это настоящее окно в цифровую экономику для тысяч татарстанских предпринимателей», а также публикация Аллы Михеенко из краснодарского издания «ЮГ Times» «Променад вдоль реки Кубань».

Претендентами на звание лучших в номинации «Общество и социальные проекты» на этой неделе стали статья Натальи Шадриной и Петра Кабанова «В Санкт-Петербурге представили новый Концертный зал Свердловской филармонии», опубликованная в «Областной газете» Екатеринбурга, а также публикация Илоны Майской «С двумя уже расправились: компания «ЭкоВоз» поможет очистить Тольятти от стихийных свалок», вышедшая в «КП — Самара».

Лонг-лист номинации «Спорт» на этой неделе дополнился статьей «В юбилейный сезон за медалями?» Александра Галина из «Городской газеты» Архангельска и публикацией «Думали, что за незнакомец. Оказался Кантария» Ширвани Айгунова из «Новостей Дагестана».

Наконец, длинный список номинации «Герои современности» на этой неделе расширился за счет материала Елены Пискуновой «Согреть озябшие сердца», опубликованного в «Сосновском вестнике» (Нижегородская область), и публикации Елены Мирошниченко ««Мы ждем любви». Как белгородка нашла себя, помогая другим», вышедшей на портале «БеллПресса».

Напомним, в инициированном Федеральным агентством новостей конкурсе «Хорошие новости России» могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.