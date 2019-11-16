Легендарный пожарный Виктор Климкин умер в Москве на 62-м году жизни

Москва, 16 ноября. Легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Виктор Климкин умер на 62-м году жизни в Москве. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«Сегодня в Москве в возрасте 61 года от остановки сердца умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин», — рассказали в ведомстве.

До 62-го дня рождения Климкину оставалось меньше месяца — он родился в Москве 1 декабря 1957 года. Пожарной охране выпускник Ленинградского пожарно-технического училища МВД СССР отдал более 40 лет жизни.

В МЧС отметили, что ведомство и пожарные страны понесли невосполнимую утрату. За долгие годы службы Климкин заслужил авторитет и уважение коллег.

Помимо ЛПТУ МВД Климкин окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Свою службу в Москве он начал в 1996 году заместителем командира-начальника штаба Управления государственной противопожарной службы столичного ГУВД.

Сотни сложнейших пожаров в Москве, случившихся в период с 1996 по 2011 год, были потушены при его непосредственном участии и руководстве. Среди них возгорание в Измайловском вернисаже, на Черкизовском рынке и в издательстве «Пресса» на улице Правды.

Кроме того, Климкин многократно был участником сложных спасательных операций, в том числе обрушения Басманного рынка и «Трансвааль-парка». В 2007 году ему было присвоено звание «Почетный пожарный Москвы».

В 2011-2014 годах он возглавлял ВНИИ противопожарной обороны МЧС, после чего до 2016 года находился на посту директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ.