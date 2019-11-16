Продажи книги обвиняемого в убийстве историка Соколова остановили в Испании

Мадрид, 16 ноября. Испанское издательство удалило из своего каталога книгу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, и призвало магазины вернуть нераспроданные экземпляры.

Как рассказал соучредитель издательства Desperta Ferro Хавьер Гомес, после произошедшего в Петербурге резонансного случая спрос на произведение Соколова резко вырос. Однако издательство приняло решение остановить продажи.

«Мы не хотим делать бизнес на трагедии», — подчеркнул Гомес.

Речь идет о книге «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа», которая стала первым опубликованным в Испании произведением историка. Книгу перевели и издали в апреле этого года тиражом в 2,5 тысячи экземпляров.

Напомним, 9 ноября Соколова задержали в Петербурге при попытке утопить в Мойке рюкзак, в котором оказались отрезанные женские руки и пистолет. В квартире бонапартиста, где он проживал вместе с Ещенко, полиция нашла пилу и другие останки.

По предварительной версии следствия, историк застрелил девушку еще 7 ноября, а спустя время решил избавиться от тела и улик. Он признался в преступлении и оформил явку с повинной.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело, его арестовали до 8 января следующего года. В настоящее время он находится в СИЗО «Кресты 1». СПбГУ уволил историка за совершение аморального поступка.

В субботу в станице Старовеличковской на Кубани прошли похороны девушки.