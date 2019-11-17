Шойгу в Каире и итоги делового форума БРИКС. Политика недели. ФАН-ТВ

Государства — члены БРИКС приняли декларацию. Документ стал итогом пятисторонней встречи в столице Бразилии. Лидеры стран обсудили экономическое партнерство, борьбу с терроризмом и необходимость реформирования системы ООН, ВТО и МВФ. Все эти направления отражены в декларации. Кроме того, на повестке вопросы устойчивого развития. Речь идет о трех областях: экономике, экологии и социальной сфере. Также Россия и Китай продолжают настаивать на увеличении значимости Бразилии, Индии и ЮАР в составе ООН. По их мнению, это страны, которые вопреки мировым темпам снижения экономического роста наращивают свою мощь.

«Несомненно, сказалось на экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан наших стран», — отметил президент России Владимир Путин.

Ежегодно председательство организации меняется. С нового года стратегией развития БРИКС займется Россия, и XII саммит пройдет на ее территории. Уже на следующий день после окончания встречи в Бразилиа Москва начала подготовку к приему следующего саммита. Владимир Путин анонсировал проведение главного саммита в Санкт-Петербурге и еще порядка 150 встреч в различных городах России.

«Наш президент сказал, что на том саммите, который пройдет летом в Санкт-Петербурге, как страна-организатор Россия планирует пригласить представителей Евразийского экономического союза, это самые близкие наши союзники, и другие страны СНГ», — рассказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

А тем временем министр обороны Сергей Шойгу встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Глава российского военного ведомства посетил Каир с рабочим визитом. В столице прошло шестое заседание российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Ряд подходов по решению ключевых глобальных региональных проблем позволяет нам объединить усилия в интересах становления справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимоуважения. В очередной раз хотел бы подтвердить, что в качестве одной из приоритетных задач нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества российская сторона ставит повышение оборонной способности Египта», — сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Россия заинтересована в гаранте покоя на севере Африки. А недавняя встреча президента Египта с Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка показала потенциал отношений стран, в том числе в вопросах мира. Напомним, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси является сопредседателем в проведении саммита по развитию южного континента. Он лично выступал вместе с президентом России по итогам совещаний, а также участвовал в двусторонних встречах. За год лидеры России и Египта встречались трижды. Однако сотрудничество выходит далеко за рамки военно-технической составляющей. Это перспективное развитие в бизнес-секторе и экономическое сотрудничество в гражданском направлении. Совместно с министром в столицу Египта прибыли руководители крупных компаний и госкорпораций. Они также нацелены на новые контракты.

Госдума внесла поправки в законопроект о физических лицах — иностранных агентах. Документ подготовили ко второму чтению. Ранее, в 2017 году, в России был принят закон о СМИ, которые выполняют функции иностранных агентов. Теперь дело касается и физических лиц. Это своего рода зеркальные меры по отношению к Западу. У них эта отрасль права действует уже давно, и обвинительные судебные решения по нарушению аналогичных законов выносят с завидным постоянством.

«Если тот или иной человек имеет определенные оппозиционные взгляды, с чем-то не согласен, высказывает свою позицию, перепечатывает даже публикации, которые ему понравились из СМИ, даже признанных иноагентами, но при этом не получает от них никаких финансовых средств, он может продолжать вести свою деятельность, как считает нужным», — объяснил председатель Госдумы РФ по информационной политике Леонид Левин.

В фокус внимания попадают и граждане России, работающие в СМИ-иноагентах, а также блогеры, получающие финансирование из-за рубежа. При этом СМИ-иноагенты должны быть маркированы, а тексты соответствующих авторов — подписаны. Сумма штрафа за нарушение этих норм может достигать пяти миллионов рублей. Сейчас в России официально такого рода СМИ признаны девять изданий. Среди них: «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время». Пока на них нововведения не распространяются.