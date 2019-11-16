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Оскорбляющий «нерусских» и сотрудников ДПС сын Венедиктова испугался уголовного наказания

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Оскорбляющий «нерусских» и сотрудников ДПС сын Венедиктова испугался уголовного наказания

Москва, 16 ноября. Сын главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, которого тоже зовут Алексей, заблокировал доступ к своей странице в социальной сети «ВКонтакте», где он разместил националистический пост. Произошло это после публикации расследования Федерального агентства новостей о разжигании ненависти сыном либерала и другой его противозаконной деятельности.

На днях молодой человек разместил  в соцсети запись о ДТП с участием своей машины Mustang. В ней он хвастает своими лихачествами на иномарке, а также называет «животными» выходцев с Кавказа, которые на своем Volkswagen Polo столкнулись с его автомобилем. Кроме того, Венедиктов-младший желает своим «обидчикам» смерти и открыто оскорбляет полицейских.

Оскорбляющий «нерусских» и сотрудников ДПС сын Венедиктова испугался уголовного наказания

Отметим, что высказывания Венедикта-младшего попадают под статьи о разжигании ненависти и вражды, а также о неуважении к представителям власти.

Это не первое правонарушение со стороны сына главреда оппозиционного СМИ. Как выяснил ФАН в ходе расследования, Венедиктов-младший был замечен в незаконной торговле алкогольной продукцией в баре, нарушении правил ДТП (как в роли пешехода, так и водителя) и использовании связей своего отца для того, чтобы избежать наказания.

Кроме того, молодой человек смог уклониться от службы в армии. Он использовал лазейку в законодательстве, которая освобождает от военной службы россиян, проживающих за рубежом. Попытки Алексея увильнуть от призыва стали поводом для обращения ФАН в прокуратуру Москвы. Ведомство сообщило агентству, что перенаправило поступивший запрос в военный комиссариат Москвы, обязав эту инстанцию в установленные законом сроки предоставить информацию заявителю.

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