Луганск, 16 ноября. Высказывание экс-представителя Украины в минской контактной группе Романа Бессмертного о том, что республики Донбасса следует превратить в «дикое поле», должно дойти до западных гарантов «Минска». Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в столице Белоруссии Родион Мирошник.

Дипломат от ЛНР раскритиковал слова Бессмертного, заявив, что тот предлагает использовать «средневековые методы в борьбе с инакомыслящими».

«Он, как человек, играющий в интересах (экс-президента Украины Петра. — Прим. ФАН) Порошенко, сознательно разжигает рознь и призывает к использованию методов геноцида и истребления, что нравится радикалам. И очень сожалеет, что не получается ни экономической блокадой, ни политическими и уголовными преследованиями задушить республики, восставшие против госпереворота», — заявил Мирошник.

Он считает, что подобные изречения представителей Киева должны доходить до западных гарантов Минских соглашений, а также до представителей ОБСЕ, ООН и ПАСЕ. В этом случае, убежден политик, двух мнений о том, какая из сторон на деле не хочет урегулирования, не будет.

Напомним, ранее бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы в Минске Роман Бессмертный в эфире украинского телеканала «Обозреватель» заявил, что единственной альтернативой разрешения конфликта на юго-востоке страны является превращение республик Донбасса в «дикое поле».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Она началась, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедший в Киеве государственный переворот и отказались подчиняться новым государственным властям. Ответной реакцией Киева стала военная кампания против республик. Конфликт принял затяжной характер, и из-за этого вопрос его урегулирования стоит особенно остро.