Отец убитой аспирантки Ещенко объяснил, почему не препятствовал роману дочери с Соколовым

Краснодар, 16 ноября. Олег Ещенко, отец аспирантки СПбГУ Анастасии, в убийстве которой обвиняется бывший доцент вуза Олег Соколов, рассказал об отношениях дочери с преподавателем и объяснил, почему не препятствовал их связи.

В субботу в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края прошли похороны девушки. Проститься с Ещенко пришли ее родственники и знакомые.

Как рассказал отец девушки, она была высокого мнения о Соколове, с которым ее связывала не только наука, но и романтические отношения. Известно, что аспирантка жила вместе с преподавателем в его квартире на Мойке, где и оборвалась ее жизнь.

Родители были в курсе происходящего. Хотя они не до конца одобряли выбор дочери, но препятствовать не стали — желали ей счастья.

«Она очень хорошо о нем отзывалась. Я как рассуждал: если ей хорошо — то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его», — цитирует его «Пятый канал».

Родители особых изменений в поведении дочери после начала ее романа с Соколовым не заметили. Отметили только, что она стала звонить реже, а разговоры заметно сократились. Они планировали навестить дочь в Петербурге и даже купили билеты на 13 ноября, но вынуждены были приехать раньше.

Ещенко поблагодарил всех неравнодушных к их беде. Он признался, что семья аспирантки ощутила на себе поддержку всей страны.

Напомним, Соколова задержали в Петербурге 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом, но, будучи нетрезв, упал в реку сам. Полицейские отправились в квартиру историка, где обнаружили другие останки девушки и окровавленную пилу. Самого наполеониста доставили в больницу с переохлаждением и допросили.

По версии следствия, Соколов еще 7 ноября застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября попытался расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их в Мойку.

В отношении бывшего доцента, которого уволили из СПбГУ, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он признался в преступлении и оформил явку с повинной. Историку предъявили обвинение в убийстве и арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января следующего года.

В субботу во время церемонии прощания с 24-летней девушкой к церкви вызвали бригаду медиков. Скорая помощь понадобилась матери Ещенко Галине, которой дважды стало плохо во время отпевания.