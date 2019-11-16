МИД РФ прокомментировал сообщение о возвращении украинских кораблей. События дня. ФАН-ТВ

Украина может в любой момент забрать задержанные в Керченском проливе корабли. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел нашей страны. Как отметили в ведомстве, давнее предложение Киеву остается в силе. Но есть одно условие — суда нужно сохранить, как вещдок. Украинские корабли находятся в России почти год. 25 ноября 2018 они нарушили границу нашей страны. И на случайность это вовсе не похоже. На требование остановиться капитаны кораблей никак не реагировали и продолжали свой путь. Экипаж и сами суда задержали. С сентября моряки находятся дома, а бронированные катера до сих пор на чужбине. Больше недели назад МИД Украины потребовал у России вернуть суда. На что наша страна ответила, что никогда не отказывалась этого сделать. Долгие переговоры сейчас на финальной стадии. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей. Ожидается, что точку в этой истории страны поставят до конца этого года.

Американские военные испытали российский танк — отечественную машину Т-80У. Такой шанс у них появился во время учений в Южной Корее. В армию республики российская техника поступила еще в 90-е годы и служит военным до сих пор. Оценили американцы и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3. Кадры с учений появились на официальной странице Twitter бронетанковой бригады Greywolf. По ним видно, что на Т80 американцы проехали по учебному полю и произвели несколько выстрелов. Судя по комментариям, которые военные оставили под видео, они восхищены российскими машинами. Отметим, что США не упускают возможность познакомиться с нашей техникой. Интересуются американцы и новинками, и машинами, которые за долгие годы доказали свою надежность. Штаты не в первый раз признают военную мощь нашей страны. Несколько дней назад подполковник Вооруженных сил США Гари Лайк заявил, что в случае конфликта с Россией, американцы не смогут противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы. А в прошлом году Вашингтон заставили понервничать успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард». Американцы признали, что у них нет защиты против такого оружия.

Военные США в Японии

Япония не станет повышать расходы на содержание американских военных. О таком решении властей сообщили журналисты агентства Kyodo. Сейчас за пребывание армии США Токио платит около $1,8 млрд. На территории страны находится почти 54 тысячи американских солдат. Большинство из них — на острове Окинава. Необходимо это якобы

для безопасности государства. Однако на той же Окинаве что ни день — то происшествия с участием военных США. К примеру, в этом году один из них убил местную жительницу. А два года назад американский вертолет выронил странный предмет на детский сад. Каждый месяц с участием американских военных, в среднем, происходит 23 инцидента. Почти за 50 лет они совершили свыше 4700 уголовно наказуемых преступлений. В большинстве своем солдаты остаются безнаказанными.Убийства, аварии, изнасилования, авиакатастрофы с участием военных самолетов … Одна криминальная сводка! Такое соседство местных жителей совсем не устраивает. Долгие годы они требуют, чтобы американские солдаты покинули территорию Окинавы. Но, увы, пока их жалобы игнорирует даже правительство Японии. Появляется вопрос, так за какую безопасность платит страна? Кстати, цену за эту псевдоуслугу Вашингтон хочет повысить до $8 млрд.