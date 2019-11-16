В Крыму назвали международное право ковриком, о который вытирают ноги США

Москва, 16 ноября. Власти США относятся к международному праву, как к коврику, о который они могут вытирать ноги. Такое мнение в субботу выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о Голанских высотах.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства объяснил признание Вашингтоном Голан и не признание Крыма — «фактическими обстоятельствами».

«Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги, но преподносят они это под девизом победы демократии, ведь так удобно», — пояснил Бальбек РИА Новости.

Депутат обратил внимание на то, что вторжение в другие страны, свержение власти и захват ресурсов рассматриваются США, как легитимные и оправданные действия, если они совершаются американской армией. Воссоединение же Крыма с Россией произошло без «благословения» Вашингтона, а потому законный референдум тут же был назван «аннексией» и «агрессией».

Бальбек добавил, что история не знает ни одного примера, когда вторжение Соединенных Штатов в ту или иную страну, привело бы к положительным результатам. Оно всегда заканчивается хаосом, расколом и разрухой.

Напомним, что ранее Майк Помпео, выступая в Хьюстоне, заявил о поддержке Израиля, который захватил Голанские высоты в Сирии. Когда журналисты спросили, почему Вашингтон признает Голаны, но считает воссоединение Крыма с Россией «аннексией», он ответил, что эти два случая произошли при разных обстоятельствах. Какие обстоятельства Вашингтон считает «правильными», а какие — нет, Помпео объяснять не стал.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году во время Шестидневной войны. Позже еврейское государство заявило о своем суверенитете над этой территорией. В марте президент США Дональд Трамп принял решение признать израильский суверенитет над сирийскими Голанами.