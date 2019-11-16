СБУ рассказала, что на самом деле произошло с «похищенным» главой «Укрэксимбанка»

Киев, 16 ноября. Глава «Укрэксимбанка» Александр Гриценко был не похищен, как сообщили СМИ, а задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению генпрокурора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее украинские издания распространили информацию о том, что мужчину схватили средь бела дня на глазах у ребенка. Сообщалось, что главу банка затолкали в черный автобус, который скрылся в неизвестном направлении.

СБУ поспешила рассказала, что на самом деле произошло с Гриценко.

«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению генеральной прокуратуры Украины», — говорится в сообщении.

Причиной задержания, по данным пресс-службы СБУ, стало уголовное производство по признакам совершения целого ряда преступлений, среди которых — создание преступной организации, отмывание полученных преступным путем доходов, присвоение и растрата имущества.

В СБУ заверили, что задержание происходило в рамках законодательства, Гриценко находится в изоляторе временного содержания.

«Укрэксимбанк» — одна из крупнейших финансовых организаций на Украине. Гриценко возглавил ее в августе 2014 года, в этой должности он сменил Виталия Белоусова. Коллективу нового руководителя представила бывший председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Как заявлял известный юрист Андрей Портнов, именно через Гриценко корпорация «Богдан», принадлежащая окружению экс-президента Украины Петра Порошенко, получала рассрочки и безвозвратные кредиты. По словам юристы, глава «Укрэксимбанка» — родственник супруги пятого главы государства.

Напомним, что против Порошенко и его команды возбуждено более десятка уголовных дел. В частности, бывший президент подозревается в превышении полномочий, отмывании денег и госизмене. На прошлой неделе экс-глава государства 17-й раз проигнорировал вызов следователей Госбюро расследований. Свои неявки на допрос Порошенко объясняет высокой занятостью в Верховной раде.