Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Вильфанд объяснил, почему большая часть России осталась без снега

37
0 Оставить комментарий

Вильфанд объяснил, почему большая часть России осталась без снега

Москва, 16 ноября. Мощный антициклон, нависший почти над всей территорией России, повлиял на количество осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На европейской части России зафиксировали высокое атмосферное давление и отсутствие снега. На следующей неделе мощность антициклона усилится, передает «360»

По словам Вильфанда, предугадать снег невозможно. Это могут точнее сказать «только приближенные к космосу люди». По некоторым данным, снега может не быть до 7 декабря.

Согласно прогнозам, до 19 ноября ночные температуры на европейской части России будут околонулевые. Затем ожидается понижение температуры и наступление настоящей зимы.

Ранее сообщалось, что на выходных в Москве будет стоять теплая облачная погода без осадков.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров