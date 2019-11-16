НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за очередных «угроз» от России

Вашингтон, 16 ноября. НАТО стоит задуматься об актуализации своей повестки, чтобы соответствовать новым вызовам в свете изменения природы конфликтов и появления «гибридных угроз». Об этом заявили исследователи Оборонного колледжа Североатлантического альянса в докладе «Определение масштабов компетенции НАТО».

Особое внимание в документе уделено работе на восточном фланге военно-политического блока, в частности вопросу «сдерживания» России.

«Что особенно важно, расширение повестки дня становится все более актуальным, даже если говорить о коллективной обороне применительно к восточному направлению и сдерживанию России», — цитирует текст доклада RT.

Авторы документа полагают, что альянсу необходимо озаботиться не только укреплением обороны, но и созданием сообществ, устойчивых к «гибридным угрозам», которые якобы исходят в том числе и от РФ.

Кроме того, в докладе рассмотрен сценарий российского «вторжения» в страны Балтии. Рассуждая об этом, автор задумывается, каким должен будет стать ответ НАТО в случае реального возникновения такой ситуации.

Стоит отметить, что НАТО постоянно находит для себя новые «угрозы» в лице России. За последнее время в США было опубликовано несколько подобных докладов. Одним из них стал документ американского правительственного аналитического центра RAND Corporation, представители которого выразили обеспокоенность в связи с тем, что РФ модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. Авторы доклада поработали и представили в своем документе стратегию сдерживания России в черноморском регионе.

Свою роль в сложившемся образе России в НАТО сыграли высказывания в адрес РФ генсека альянса Йенса Столтенберга, который обвинял страну во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и включал в список основных угроз безопасности Европы.

Россия со своей стороны говорила, что не согласна с подобной риторикой. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что РФ не угрожает иностранным партнерам, а лишь реагирует на внешние вызовы ответными мерами.