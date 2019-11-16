Слова Помпео о Голанах и Крыме в РФ восприняли как сигнал о будущем противостоянии с США

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил «фактическими обстоятельствами», почему Вашингтон признал израильскими Голанские высоты, которые Тель-Авив аннексировал у Сирии в ходе Шестидневной войны, и отказывается признавать итоги всенародного референдума в Крыму, на котором жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уточнил, о каких обстоятельствах идет речь.

Выступая в Хьюстоне, глава Госдепартамента США заявил, что в случае с Голанскими высотами США просто признали «реальное положение дел и историю, существовавшую в этом конкретном месте», а в случае с Крымом американцы видят совсем иные «фактические обстоятельства». Какие именно — Помпео не уточнил. Картину прояснил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

В комментарии Федеральному агентству новостей Коротченко напомнил, что это типичная американская политика — признавать то, что выгодно и соответствует национальным интересам США.

«Мы должны четко понимать, что Россия является главным политическим и военным противником США, а потому их позиция относительно Крыма останется той же, которую они заняли в 2014 году после возвращения Крыма в состав России. Тут ничего не изменится, несмотря на легитимность проведенных процедур. А Израиль — это ближайший политический союзник США. В окружении президента Дональда Трампа сильны позиции еврейского лобби. А потому они закрывают глаза на аннексию Голанских высот, которая осуждается всем миром», — объяснил Игорь Коротченко.

Он считает, что обсуждаемое заявление Майка Помпео — это лишний повод для России убедиться, что не стоит рассчитывать на улучшение российско-американских отношений.

«Бессмысленно на это надеяться. Думаю, нам предстоит жить в условиях конфронтации с США в течение ближайших 20-30 лет. И к этому надо относиться спокойно, не комплексовать, а развивать свою страну, укреплять вооруженные силы, наращивать международное влияние, а самое главное — развивать свою экономику, потому что это основа всех наших будущих побед», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее главе американского внешнеполитического ведомства ответил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор согласился, что между Крымом и Голанами есть очевидная разница, но она состоит в том, что Израиль получил Голаны путем силовой операции, а Крым вернулся в состав России по собственной доброй воле.

«США признают суверенитет Израиля над Голландскими высотами, а России над Крымом — нет. Такая очень избирательная политика», — подтвердил Клинцевич.

Напомним, принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1973 году на Голанских высотах шли ожесточенные бои в рамках войны Судного дня. По ее окончании в 1974 году было подписано Соглашение о разъединении израильских и сирийских войск, согласно которому на Голанских высотах создавалась демилитаризованная буферная зона, которую должны мониторить миротворцы ООН и которые ретировались оттуда, когда началась гражданская война в Сирии.

В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над Голанами, и это было признано ООН незаконной аннексией сирийской территории.

В октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые попытки менять статус Голанских высот в обход Совбеза ООН являются нарушениями существующих договоренностей. Часть территории Голанских высот и населенный пункт Эль-Кунейтра вернулись под контроль Сирии.

Крым стал субъектом РФ в марте 2014 года. После госпереворота в Киеве жители полуострова провели референдум, на котором более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права и вопрос о статусе региона закрыт окончательно.