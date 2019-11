Япония отказалась по требованию Трампа увеличивать расходы на контингент США 

Токио, 16 ноября. Япония ответила отказом на требование президента США Дональда Трампа в несколько раз увеличить расходы на содержание американского воинского контингента. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правительственные источники.

Вашингтон потребовал у Японии и Южной Кореи вчетверо увеличить расходы на содержание американского контингента в 54 тысячи и 28 тысяч военнослужащих соответственно. Такой призыв от Трампа передал японским властям в июле Джон Болтон, занимавший тогда пост помощника главы Белого дома по национальной безопасности.

В Токио такую идею назвали нереальной. Как уточнили чиновники, среди союзников Штатов расходы Японии на американский контингент и так самые высокие. Согласно соглашению между странами, действие которого истекает в марте 2021 года, Токио платит за пребывание военных на своей территории около 1,8 миллиарда долларов.

Вашингтон же требует включить в новый договор повышение этой суммы примерно до восьми миллиардов долларов.

Washington asked Tokyo to quintuple payment for U.S. forces in Japanhttps://t.co/SBtCdL3I9i