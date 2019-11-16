Мединский раскритиковал Фонд кино за плохое продвижение фильмов за рубежом

Санкт-Петербург, 16 ноября. Министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал Фонд кино и подведомственный департамент в плохом продвижении российских фильмов за рубежом. Свое мнение о развитии российского кинематографа он озвучил, выступая на восьмом Культурном форуме, который проходит в эти дни в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я перед соответствующим департаментом министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации (продвижения фильмов в зарубежных странах — Прим.ФАН). Они с этой задачей не справляются», — отметил Мединский.

Глава Минкультуры также осудил организаторов европейских кинофестивалей, которые отбирают российские фильмы для конкурсов, отталкиваясь от западной политической повестки. Они всегда отдают предпочтение тем фильмам, которые в негативном свете показывают российскую действительность. Это тоже мешает продвижению российского кино на Западе.

Отметим, что Россия регулярно выдвигает свои фильмы на «Оскар», однако получают золотую статуэтку они крайне редко. В этот раз представлять страну будет лента «Дылда» Кантемира Балагова, которая рассказывает о жизни в послевоенном Ленинграде. Последняя российская работа, удостоившаяся премии «Оскар» — это мультфильм «Старик и море» Александра Петрова, награжденная в 2000 году.

Культурный форум проходит с 14 по 16 ноября. В нем приняли участие представители почти 100 стран. Мединский поблагодарил всех, кто принял участие в это мероприятии. Он также провел церемонию вручения премии имени Луначарского.