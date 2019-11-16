Главные новости 16 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 16 ноября.
Полиция приняла заявление Николая Столярчука о привлечении питерского депутата Бориса Вишневского к уголовной ответственности. Глава медиагруппы «Патриот» заставит Вишневского ответить за лжедонос в полиции.
Идею подал бывший представитель Украины в контактной группе в Минске Роман Бессмертный. В Киеве призвали превратить республики Донбасса в «дикое поле».
В Тбилиси продолжаются митинги. В Париже задержали 16 участников акций протеста. Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. Убитую в Петербурге Анастасию Ещенко похоронили на Кубани. События дня. ФАН-ТВ.
Экс-студентка депутата ЗакС Петербурга Бориса Вишневского раскрыла детали своей связи с ним. В ГД отреагировали на эту историю. Онищенко призвал наказать Вишневского за принуждение студентки к интиму.
Актриса нашлась благодаря усилиям волонтеров «Лиза Алерт». Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице.
Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Шепелев рассказал, как познакомился с новой возлюбленной.
Украинский лидер назвал отремонтированные погранпункты «витриной» государства. Зеленский заявил, что обновленные КПП на границе с Крымом показывают «крутость» Украины.
Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в поезде, который следовал из Тамбова и Москву, сообщили источники ФАН. Директор Института актуальной экономики Исаев скончался в поезде Тамбов-Москва.
На этой неделе в Киеве случился громкий церковно-судебный скандал: суд признал законной ликвидацию раскольнической УПЦ КП. В Киеве ожидают усугубления конфликта между раскольническими церквями.
Заслуженный преподаватель МГУ перепутал бутылки в ванной Известный российский ученый-математик попал в реанимацию из-за отравления «Кротом».