Главные новости 16 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 16 ноября.

Полиция приняла заявление Николая Столярчука о привлечении питерского депутата Бориса Вишневского к уголовной ответственности. Глава медиагруппы «Патриот» заставит Вишневского ответить за лжедонос в полиции.

Идею подал бывший представитель Украины в контактной группе в Минске Роман Бессмертный. В Киеве призвали превратить республики Донбасса в «дикое поле».

В Тбилиси продолжаются митинги. В Париже задержали 16 участников акций протеста. Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. Убитую в Петербурге Анастасию Ещенко похоронили на Кубани. События дня. ФАН-ТВ.

Экс-студентка депутата ЗакС Петербурга Бориса Вишневского раскрыла детали своей связи с ним. В ГД отреагировали на эту историю. Онищенко призвал наказать Вишневского за принуждение студентки к интиму.

Актриса нашлась благодаря усилиям волонтеров «Лиза Алерт». Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице.

Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Шепелев рассказал, как познакомился с новой возлюбленной.

Украинский лидер назвал отремонтированные погранпункты «витриной» государства. Зеленский заявил, что обновленные КПП на границе с Крымом показывают «крутость» Украины.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в поезде, который следовал из Тамбова и Москву, сообщили источники ФАН. Директор Института актуальной экономики Исаев скончался в поезде Тамбов-Москва.

На этой неделе в Киеве случился громкий церковно-судебный скандал: суд признал законной ликвидацию раскольнической УПЦ КП. В Киеве ожидают усугубления конфликта между раскольническими церквями.

Заслуженный преподаватель МГУ перепутал бутылки в ванной Известный российский ученый-математик попал в реанимацию из-за отравления «Кротом».