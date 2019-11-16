Генконсульство РФ в США сообщило имя россиянина, раненного американским пограничником

Хьюстон, 16 ноября. Россиянином, пострадавшим от выстрела при попытке пересечь границу Мексики и США, оказался Евгений Глущенко 1982 года рождения. Об этом сообщили в генконсульстве России в американском Хьюстоне (штат Техас).

«Это Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения», — пояснили в представительстве.

В сообщении дипмиссии в Twitter отмечается, что в настоящее время мужчина находится в больнице в штате Аризона, и консульство планирует получить к нему доступ.

Вечером 14 ноября на границе США и Мексики в шт.Аризона при пересечении границы был ранен гражданин России. В данный момент он находится в больнице в г.Гудиер, шт.Аризона. Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему. pic.twitter.com/iLBLPGif87 — Russia in Houston (@RusCons_TX) 15 ноября 2019 г.

Напомним, ранее в погранслужбе США рассказали, что инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, около 19.15 по местному времени. Служащий американской стороны обратил внимание на мужчину, которого заподозрил в попытке незаконно пересечь границу США к востоку от Люквилла, штат Аризона. Пограничник попытался арестовать россиянина, однако тот оказал сопротивление, в ответ на которое представитель Штатов открыл стрельбу.

Сообщалось, что состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное, и оно не ухудшалось.