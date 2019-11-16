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Генконсульство РФ в США сообщило имя россиянина, раненного американским пограничником

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Генконсульство РФ в США сообщило имя россиянина, раненного американским пограничникомХьюстон, 16 ноября. Россиянином, пострадавшим от выстрела при попытке пересечь границу Мексики и США, оказался Евгений Глущенко 1982 года рождения. Об этом сообщили в генконсульстве России в американском Хьюстоне (штат Техас). 

«Это Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения», — пояснили в представительстве. 

В сообщении дипмиссии в Twitter отмечается, что в настоящее время мужчина находится в больнице в штате Аризона, и консульство планирует получить к нему доступ. 


Напомним, ранее в погранслужбе США рассказали, что инцидент произошел в пятницу, 15 ноября, около 19.15 по местному времени. Служащий американской стороны обратил внимание на мужчину, которого заподозрил в попытке незаконно пересечь границу США к востоку от Люквилла, штат Аризона. Пограничник попытался арестовать россиянина, однако тот оказал сопротивление, в ответ на которое представитель Штатов открыл стрельбу.

Сообщалось, что состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное, и оно не ухудшалось.

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Источник: ТАСС
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