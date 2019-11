Истребитель МиГ-29К разбился в Индии из-за столкновения с птицами

Нью-Дели, 16 ноября. Учебный истребитель МиГ-29К разбился в Индии из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, самолет выполнял тренировочный полет в штате Гоа, когда у него загорелся двигатель. Известно, что воздушное судно взлетело с авиабазы INS Hansa в Даболиме.

Как уточнил представитель ВВС страны, которым принадлежит истребитель, инцидент произошел на «открытой и безопасной» территории. Никто не пострадал, пишет «Взгляд».

Пилотам удалось благополучно катапультироваться. Министр обороны страны Раджнатх Сингх уже пообщался с ними и пожелал здоровья.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе российской самолетостроительной корпорации «МиГ», ее представители готовы помочь индийским коллегам в расследовании крушения истребителя.

Spoke to the pilots, Capt Mrigank and Deepak Yadav of the MiG-29K which crashed after the take-off from Goa today.



It is a matter of great satisfaction that they managed to eject in time and both of them are safe. I pray for their good health and well-being.