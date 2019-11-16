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Истребитель МиГ-29К разбился в Индии из-за столкновения с птицами

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Истребитель МиГ-29К разбился в Индии из-за столкновения с птицами

Нью-Дели, 16 ноября. Учебный истребитель МиГ-29К разбился в Индии из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, самолет выполнял тренировочный полет в штате Гоа, когда у него загорелся двигатель. Известно, что воздушное судно взлетело с авиабазы INS Hansa в Даболиме.

Как уточнил представитель ВВС страны, которым принадлежит истребитель, инцидент произошел на «открытой и безопасной» территории. Никто не пострадал, пишет «Взгляд».

Пилотам удалось благополучно катапультироваться. Министр обороны страны Раджнатх Сингх уже пообщался с ними и пожелал здоровья.

«Я молюсь за их хорошее здоровье и благополучие», — написал глава ведомства в микроблоге Twitter.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе российской самолетостроительной корпорации «МиГ», ее представители готовы помочь индийским коллегам в расследовании крушения истребителя.

Ранее стало известно об инциденте с истребителем Военно-воздушных сил США. F-16 потерял учебный снаряд во время тренировочного полета, который выполнялся над префектурой Аомори в Японии. Ракета приземлилась в районе частного сектора в селе Роккасе. Никаких данных о пострадавших или нанесенном ущербе не поступало.

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Источник: Twitter представителя ВМС Индии
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