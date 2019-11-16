Бастрыкин поручил проверить Соколова на причастность к применению силы против студента

Санкт-Петербург, 16 ноября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова на причастность к применению силы против студента, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

О предполагаемом инциденте, который произошел в 2018 году, Бастрыкин узнал от потерпевшего в Северной столице. Петербуржец рассказал, что Соколов применил против него, студента, силу. Молодой человек обращался в полицию, но должных мер принято не было.

Глава СК РФ поручил проверить эту информацию. Бастрыкин также потребовал от правоохранителей «внимательно изучить» все сообщения о возможных противоправных действиях лектора в университете в различные годы.

Напомним, 9 ноября Соколова обнаружили в реке Мойке. В этот момент он пытался утопить пакет с отрезанными руками. При обыске квартиры мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки девушки. Как оказалось, они принадлежали аспирантке Анастасии Ещенко.

Доцент признался в убийстве девушки, заявив, что она превратилась в «чудовище из сказки». Как стало известно, между ними был роман. Накануне бывшая соседка Ещенко по общежитию опубликовала свою переписку с подругой о Соколове.

Накануне Соколов был переведен из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты», передает Национальная служба новостей. Арестованный будет проходить карантин, а затем его определят в общую камеру.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН отметил, что учитель не только дает знания, но и является для учеников неким эталоном нравственности. Собеседник агентства, комментируя еще один громкий скандал — вокруг преподавателя петербургского вуза Бориса Вишневского, подчеркнул, что пренебрегать морально-этическими нормами педагогу нельзя.

Напомним, в СМИ ранее за помощью обратилась выпускница РГПУ имени Герцена Кристина. Она заявила, что Вишневский, преподающий в вузе политологию, шантажом принуждал ее вступить в интимную близость. Мужчина давил авторитетом и грозил отчислением за отказ.

Кроме того, на почту ФАН пришло письмо от девушки по имени Алина, в котором содержался рассказ, что она также стала жертвой домогательств со стороны Вишневского.