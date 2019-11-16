Макрон хочет защитить Европу без помощи НАТО

Париж, 16 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести поправки в Договор о ЕС, который позволит Европе защищать свою территорию без помощи НАТО.

Глава государства считает необходимым ввести для стран ЕС специальный договор о взаимопомощи, наподобие того, что сегодня действует между странами НАТО. В случае нападения на одного из участников соглашения, все остальные страны ЕС должны будут прийти ему на помощь, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в руководстве Евросоюза.

Макрон полагает, что это не только сделает ЕС более независимым от НАТО, но и позволит защитить европейские страны, которые на сегодняшний день не состоят в Североатлантическом альянсе, вроде Швеции, Финляндии, Австрии или Ирландии.

Отметим, что это уже не первая инициатива Макрона, направленная на обеспечение независимости Европы от НАТО и США. Ранее политик уже высказывал сомнение в способности НАТО оперативно отреагировать на военную угрозу для европейских стран. Он заявил об утрате координации внутри военного блока и охарактеризовал данную ситуацию как «смерть мозга НАТО». Кроме того, Макрон уже давно активно выступает за создание единой европейской армии. По его словам, ни США, ни НАТО не готовы отстаивать интересы Европы и обеспечивать ее безопасность.

Несмотря на то, что многие европейские страны поддержали идею французского президента, никаких серьезных шагов в этом направлении сделано не было. Многие члены ЕС не желают разрывать связей с США, которые являются для них главным поставщиком военной техники.

Так, например, несмотря на успешный запуск Францией и Германией совместного производства новых истребителей, Италия, Бельгия и Нидерланды по-прежнему продолжают покупать американские F-35. Польша тоже предпочитает американские вертолеты европейским, как и Прибалтика.