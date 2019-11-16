Диабет — не болезнь, а образ жизни. ФАН-ТВ

О том, как принимать этот диагноз, рассказали на конференции в Доме ученых РАН. По решению ООН, Всемирный день диабета отмечают 14 ноября. Международная организация выступает за борьбу с болезнью. При ней нарушается усвоение глюкозы и выработка инсулина. В России это заболевание имеет статус «социально значимого». В реестр болезнь попала благодаря постановлению правительства. Несмотря на все меры, количество диабетиков ежегодно увеличивается. За пять лет их стало на 23% больше. Со второй половины 20 века люди стали меньше двигаться и больше есть. Это и увеличивает процент заболеваемости.

«Кто находится в группе риска? Понятно, что человек, которому 20 лет, и он имеет нормальную массу тела — вряд ли, даже если он будет ходить раз в год и проверять сахар в ближайшее время. Хотя если у него было много родственников с диабетом, он явно в группе высокого риска. Единственный способ профилактики сегодня – не иметь избыточного веса», — заметил доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог Александр Майоров.

В России, по некоторым исследованиям, 10 миллионов диабетиков. При этом зарегистрировано только четыре. Большинство даже не знает о диагнозе. При этом их образ жизни нуждается в корректировке. Диабетики не испытывают дискомфорта в повседневной жизни, только если следят за собой и следуют определенным правилам. Важное место занимает осведомленность в этом вопросе.

«У меня уже пятый год с диабетом живет моя дочь Вероника. Что диабет для меня? Я стараюсь, чтобы он был образом жизни. Не заболеванием. Стараюсь следить за всеми новинками в здравоохранении, из лечебных средств – из новых инсулинов», — сообщила участница конференции Юлия Семенова.

Технологии лечения не стоят на месте. Уже сейчас для измерения уровня глюкозы не нужно делать проколы. А ведь устройства для измерения сахара придумали всего лишь 25 лет назад. Те старожилы, которые буквально ощутили на себе изменение системы, получили медали. Наградили «За 50 мужественных лет с диабетом».

«Я 25 лет я жила без глюкометра, а теперь наступило счастье в моей диабетической жизни: у меня есть глюкометр. Он мне позволяет контролировать [сахар] и вести нормальный, разумный образ жизни. Я много гуляю, ем все то же самое, что и нормальные люди, но – золотое правило – я ничего не переедаю», — заметила Татьяна Лихачева, которая 52 года живет с диабетом.

Раньше некоторым приходилось делать до 15 уколов в день. Но технологии для замера глюкозы в крови развиваются. Сейчас специальные глюкометры определяют уровень, благодаря мониторингу. Делать инъекции при этом нет необходимости. Оценить новые разработки и выбрать устройство для себя смогли и участники конференции.