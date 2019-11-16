Главу крупнейшего украинского банка похитили средь бела дня в Киеве

Киев, 16 ноября. Неизвестные в Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. По словам родственников банкира, мужчина был схвачен средь бела дня, когда гулял с ребенком.

Некие люди затолкали Гриценко в черный автобус и скрылись в неизвестном направлении. Близкие похищенного уже обратились в правоохранительные органы, сообщает RT со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

Отметим, что «Укрэксимбанк» является одной из крупнейших финансовых организаций на Украине. Гриценко возглавил его 1 августа 2014 года, сменив на этом посту Виталия Белоусова. Коллективу нового руководителя представила бывший председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Криминогенная обстановка на Украине сильно ухудшилась за последние пять лет из-за войны в Донбассе и высокого уровня коррупции в украинской армии. Генпрокуратура еще при прошлом президенте Петре Порошенко обращала внимание на то, что воюющие в Донбассе силовики, возвращаясь домой, увозят с собой боевое оружие и боеприпасы, что нередко становится причиной трагических инцидентов.

Так, например, в середине октября в Киеве взорвалась граната, которую украинский ветеран взял на разборки с охранником ночного клуба. В результате погибли два человека, один получил ранения. Еще один случай взрыва гранаты произошел ранее в Ивано-Франковске. Жертвами тогда тоже стали два человека.