Грушко обсудил Ливию с госсекретарем МИД Испании

Москва, 16 ноября. Замглавы МИД России Александр Грушко провел консультации с госсекретарем по иностранных делам МИД Испании Фернандо Валенсуэлой по двусторонним вопросам и международной проблематике, в частности по ситуации в Ливии. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча дипломатов прошла накануне в Мадриде. Собеседники оценили сохраняющийся настрой на продолжение дружественных отношений двух стран.

В ходе встречи дипломаты обменялись мнениями по вопросу взаимодействия России и Испании в ОБСЕ и Совете Европы, а также обсудили отношения Москвы с Североатлантическим альянсом и Евросоюзом. Среди других вопросов консультаций — контроль над вооружениями, ситуация на Украине.

«Состоялся предметный и обстоятельный обмен мнениями (…) по перспективам урегулирования кризисов в Ливии и Сирии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял участие во второй международной встрече по Ливии в «берлинском формате» на уровне старших должностных лиц. Мероприятие прошло в МИД ФРГ, в нем приняли участие представители сразу целого ряда государств.